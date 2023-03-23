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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Hatay'da (2)

DHA

Bakan Varank, Hatay'da (2)


'SANAYİ ANLAMINDA ÇOK BÜYÜK YIKIM VAR'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) ziyaret ettiği tesiste basın mensuplarına açıklama yaptı. Depremin Hatay'da neden olduğu yıkımı bir kez daha incelemek için kente geldiğini anlatan Bakan Varank, "Hatay'da sanayi anlamında çok büyük yıkım var. Küçük sanayi sitelerindeki 3 bine yakın dükkandan 2 bini orta hasarlı, yıkık ya da yıkılmış durumda. Çok ciddi bir hasardan bahsediyoruz. Biz de bakanlık olarak önümüzdeki dönemde bu şehirleri tekrar ayağa kaldırmak için sanayinin ve üretimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve buraları hayata geçirmek üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası mobilyacılar sanayi sitesi. Buranın açılışını 2021 yılında yapmıştık. Buradaki 100 fabrikada şu an üretimler kısmi de olsa başlamış durumda. Küçük sanayi sitesindeki esnafın bir kısmını buraya getirdik, burada üretimlerine devam ediyorlar. Yine makinelerini kurtarmış olan esnafımızı makinelerini koyup geçici üretim yapabilecekleri çözümleri de bugün kendileriyle istişare ettik ama kalıcı çözümler için ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte yoğun bir çalışma yapıyoruz" dedi.
YENİ SANAYİ SİTELERİ İNŞA EDİLECEK
Yıkıma uğramış şehirlerdeki rezerv alanlarda sanayi siteleri inşa etmeye başlayacaklarını anlatan Bakan Varank, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız konutların yapımıyla birlikte küçük sanayi sitelerinin yapımına da en kısa sürede tüm şehirlerimizde başlamış olacak. Şu an Hatay'da mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmaları devam ediyor. Uygun alanlarda biz bu sanayi sitelerinin sıfırdan inşalarına başlayacağız ve yerinde dönüşüme mümkün olan alanlarla ilgili de bakanlık olarak esnafımıza uygun imkanları kullandırmış olacağız. Acil destek kredisini hemen devreye almıştık. KOSGEB, KOBİ´lerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere faizsiz bir krediyi devreye aldı. Hem Hatay'ı hem depremde zarar görmüş diğer şehirlerimizi ayağa kaldıracak şekilde, buralara yatırımları aslında bir manada özendirecek şekilde, biz cazibe merkezleri destekleme programını da devreye almıştık. Bu ne demek? Hatay'da yatırım yapacak işletmelerimiz bundan sonra en yüksek teşviklerimiz olan ilçe bazlı teşviklerimizden faydalanabilecekler ve 6'ncı bölge teşvikleriyle gerek yatırımlarını, gerek ilave yatırımlarını gerek de işletmelerinde oluşmuş hasarların yerine konmasıyla ilgili yatırımlarını 6'ncı bölge teşviklerinden faydalanarak yerine koyabilecekler" diye konuştu.
İLAVE DESTEKLEMELER YAPILACAK
İlave desteklemelerde de bulunacaklarını kaydeden Bakan Varank, şöyle konuştu:
"Biz yatırımları yapan firmalarımıza faiz desteği veriyorduk, bu desteklerimizi artırmış olduk. Burada oluşturacakları, yerine koyacakları istihdamla ilgili bizim bu firmalarımıza vereceğimiz destekleri artırdık. İnşallah biz Hatay başta olmak üzere bölgede depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi, özellikle küçük sanayi, esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili planlamalarımızı yaptık, peyderpey bunları devreye alıyoruz. İnşallah Hatay'da da öncelikle yeni yapılabilecek sanayi siteleriyle ilgili çalışmalar kısa bir süre sonra başlayacak ama yerinde dönüşüme uygun olan yerlerde de biz bakanlık olarak ciddi desteklerle sanayi esnafımızı destekleteceğiz. Buradaki kardeşlerimizin yanındayız. Biz buraları asla yalnız bırakmayacağız. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, bakan arkadaşlarımızla birlikte sahadayız, alandayız, acıları dindirmek için uğraşıyoruz ama Allah'ın izniyle biz bu şehirleri inşallah eski günlerine döndürmeyi başaracağız. Bunun yolu üretimden, sanayiyi ayağa kaldırmaktan da geçiyor."
DEPREMZEDE ÜRETİMİNE ALIM GARANTİSİ
Ziyaretleri sırasında esnafın dile getirdiği sorunlarla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Bakan Varank, şöyle devam etti:
"Esnaflarımızın bizden talepleri, birtakım istekleri oldu. Hızlı bir şekilde desteklerimizi devreye alacağız. Bunun yanında küçük esnafın dükkanlarla, ticarethanelerle ilgili talepleri oldu. Biliyorsunuz AFAD farklı şehirlerimizde küçük ticarethane, dükkanlarını devreye almaya başladı. Bunun üzerine yapılabilecek hususlar varsa, biz bunlarla ilgili de özellikle kalkınma ajanslarımızla gerekli destekleri vereceğiz. Geçici barınma alanları oluşturulmuş durumda. Burada çadır, konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlarımız var. Bunların da üretime katılmasıyla ilgili bizim Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz proje var. Biz burada üretim yapacak depremzede kardeşlerimizin, tüm üretimlerine alım garantisi veriyoruz. Bu sayede çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzede kardeşlerimiz hem bir meşguliyet kazanmış olacaklar hem de ekonomilerine bir katkı sağlamış olacaklar. Şu an bir fabrikadayız. Üretim yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. En büyük ihtiyaçlardan birisi, emekçi kardeşlerimizin barınma sorunu. Biz AFAD koordinasyonunda bu soruna çözüm üretmek için projeler geliştiriyoruz. Burada sanayi esnafımızın, KOBİ´lerimizin kendileri için satın alacaklarını konteynerlere KOSGEB olarak 30 bin liraya kadar destek vereceğiz. Özelikle mikro işletmeler, küçük işletmeler burada çalışanlarını bir yerde barındırmak istiyorlarsa konteyner satın aldıklarında biz bunun maliyetinin bir kısmını üstlenmiş oluyoruz. Böylece buralarda üretimin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkmasını sağlamış olacağız. Burada sanayi siteleriyle ilgili daha önce bakanlığımızdan destek almış projeleri, tam başlamamış sanayi sitelerimiz vardı. Bunlarla ilgili de bütün süreçleri hızlandırmış vaziyetteyiz. Bundan önce ihalesini yapmış olduğumuz sanayi siteleri, örneğin kunduracıların sanayi sitesini de bir an önce tamamlayıp özellikle küçük sanayi sitesinde zarar görmüş esnafımızın buraya hızlı şekilde yerleşmelerini sağlayacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2023-03-23 15:40:37

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