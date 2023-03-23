TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da

Nuri PİRYusuf KANTARLI/ HATAY, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapacağı iftar öncesi Narlıca'daki çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırıkhan ilçesinde depremzedelerle yapacağı iftar öncesi Narlıca'daki çadır kentte bir araya geldiği depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Çadır kentte çocuklarla da bir araya gelen Şentop, alandaki 'Gezici Kütüphane'ye de girip, çocuklarla birlikte kitapları inceledi. Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti. Şentop, iftarını Kırıkhan ilçesinde depremzedelerle yapacak. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİRYusuf KANTARLI
2023-03-23 17:54:18
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