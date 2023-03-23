Bakan Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı



ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen birlikler arasında yer alan 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandolarla yaptı.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Depremden etkilenen birlikler arasında yer alan Serinyol ilçesindeki 8'inci Komando Tugay Komutanlığının yemekhanesinde Mehmetçik ile orucunu açan Akar, ilk iftarı burada yaptı. İftarın ardından Mehmetçiğe hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar terörle mücadelede kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini belirtti.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Tarihimizde ender rastlanan felaketlerden biri ile karşılaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları depremle mücadele konusunda ilk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu. Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de büyük bir başarıyla vatandaşımızın yaralarının sarılmasına yardımcı oldunuz. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazır olmak için aralıksız eğitim faaliyetlerini sürdüreceğiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay Umutcan ÖREN

2023-03-23 21:28:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.