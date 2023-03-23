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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Hatay'da (3)

DHA

Bakan Varank, Hatay'da (3)


SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ, ÇADIRKENTTE VATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerle bir araya geldi. Basına kapalı toplantının ardından konuşan Bakan Varank, tüm kurumlarla koordinasyon içinde Bölgesel Odaklı Acil Eylem Planı hazırladıklarını ve bu süreci yönettiklerini anlattı. Bölgede üretimde olan 34 OSB´nin 7´sinin altyapısında kısmi hasarlar oluştuğuna dikkat çeken Bakan Varank, "Bunların şu anda tadilatlarına başlanmış durumda. OSB ve küçük sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis var. Bunların yanında 33 bin tesiste, bazısında kısmi olmak üzere üretimlere devam ediliyor. Altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olacağını öngörüyoruz. Hatay'da faal olan 4 OSB'de, 14 orta ya da kısmen ağır, 37 az hasarlı tesis bulunuyor. 39 fabrika ise bu felaketi hasarsız atlatmış durumda. Ayrıca faal 12 sanayi sitesinde de yıkılan, ağır, orta ve az hasarlı binalar mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki sanayi tesisleriyle birlikte Hatay'daki hasarın da 44 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz" dedi.
1.5 MİLYON TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ
Bakan Varank, İskenderun´da depremde yıkılan Büyük Çarşı yerine her biri 21 metrekarelik geçici iş yerlerinden oluşan bir çarşı kuracaklarını belirterek şöyle konuştu:
"Kalkınma Ajansımız bu işi üstlendi. Kalkınma Ajanslarımız, bölgenin ihyası için toplamda 1 milyar liralık bir kaynağı bu bölge için harekete geçirecek. Bölgede uygun alanları sanayi alanları olarak ilan edeceğiz. Belirlenen alanlarda, kısa sürede modern iş yerleri, sanayi tesisleri yükselecek. Bu iş yerlerini, başta küçük sanayi sitesi esnafımız olmak üzere çok uygun imkanlarla tahsis etmeyi planlıyoruz. Fiziki şartları ve zemin etütlerinin uygun olması durumunda, yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin yerinde yeniden yapılması için Bakanlık olarak ciddi destekler vereceğiz. KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı hemen uygulamaya başladık. İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık."
ÖZEL BANKALARA HASSASİYET ÇAĞRISI
Küçük ve orta ölçekli sanayilerle gün boyu bir arada olduğunu anımsatan Bakan Varank, aldıkları en fazla şikayet konusunun özel bankalarla ilgili olduğunu anlattı. Bakan Varank, şunları söyledi:
"Bu kürsü vasıtasıyla özel bankalarımıza bir çağrı yapmak istiyorum; Bankalar Birliği ile almış olduğunuz kararlara uyun. Kredi ertelemesi başta olmak üzere, buradaki esnafımıza, sanayicilerimize zorluk çıkarmayın. Çünkü, burada özellikle acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında bankaların büyük bir etkisi var. Özel bankalarımız, Bankalar Birliğinin aldığı kararlara uysunlar ve buradaki sanayicilerimize, iş insanlarımıza yardımcı olsunlar."
'ACILARINIZI PAYLAŞIYORUZ'
Deprem bölgelerinin ihtiyaçları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın hem bakanlardan bilgi aldığını hem de bizzat kendisinin süreçleri takip ettiğini vurgulayan Bakan Varank, "Şu anda da Cumhurbaşkanı'mız bölge ziyaretlerine tekrar başladı. Bugün Kahramanmaraş'ta tüm deprem bölgesini tekrar ziyaret ediyor, acılarınızı paylaşıyoruz, yanınızda olduğumuzu ve sizi asla yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Yaralarımızı devlet, millet el ele vererek en kısa sürede saracağız. Daha önce olduğu gibi Van´da, İzmir'de, Malatya'da nasıl başardıysak, bu bölgeyi de hızlı bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Bundan lütfen hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" diye konuştu.
VATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank daha sonra Orhanlı Çadır Kenti´ne gidererek yemek sırasına girip, ramazanın ilk iftarını depremzedelerle birlikte yaptı. Çadırkentteki vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakan Varank, çocuk oyun alanında çocuklarla şakalaşıp, atıştırmalık hediyeler dağıttı. Bakan Varank daha sonra sanayicilerle yapılacak toplantıya katılmak üzere İskenderun'a hareket etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİRYusuf KANTARLI
2023-03-23 22:11:01

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