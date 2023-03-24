TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da (2)



DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTITBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki ziyaretlerinin ardından Kırıkhan ilçesinde vatandaşlarla beraber yılın ilk iftarını yaptı. Kırıkhan'daki çadırlarda barınan vatandaşlarla yılın ilk iftarını yapan Şentop, "İlk iftarı burada depremin en büyük hasar verdiği Hatay'da yapmak üzere arkadaşlarımızla görüşmüştük. Milletvekillerimiz, koordinatör valilerimiz, belediye başkanlarımızla beraber Kırıkhan'da ilk iftarı yaptık. Ben daha önce de depremden hemen birkaç gün sonra ziyaret etmiştim, Kırıkhan'a da gelmiştik. Zaman içerisinde hakikaten çok ciddi bir toparlanma oluyor. Tabii yıkım çok büyük, felaket çok büyük ama milletimizin azmi, gayreti daha büyük. Bunları en kısa zamanda aşabilecek bir çalışma içerisindeyiz. Tekrar, depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Şentop iftarın ardından çadırkenti gezerek, depremzedelerle sohbet de etti. (DHA)Görüntü Dökümü

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

- Şentop'un çadırları ziyareti

- Şentop'un bir çadırda vatandaşlarla sohbeti ve kahve içmesiHaber Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Kırıkhan Haber Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)

2023-03-24 00:14:31



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