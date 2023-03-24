6 Şubat'ta açılışını yapacağı veteriner kliniği, depremde harabeye döndü



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, aynı gün Hatay'ın Antakya ilçesinde açacağı veteriner kliniği harabeye dönen Veteriner Hekim Yılmaz Orkun Atıcı (28), ilçeden ayrılmadı. Köy evindeki bir odayı veteriner kliniğine çevirip, mesleğini yapmaya devam eden Atıcı, "İstanbul'daki meslektaşlarım arayıp çağırdılar, kapılarının açık olduğunu söylediler. Fakat memleketimi bırakıp, gitmek istemedim" dedi.

Deprem felaketinden 2 ay önce memleketi Hatay'a dönen veteriner hekim Yılmaz Orkun Atıcı, klinik açmaya karar verdi. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi Mahmut Alpagot Bulvarı Ayşem Apartmanı'nın altında dükkan kiralayıp, klinik için hazırlığını tamamlayan Atıcı, 6 Şubat'ta açılış yapacağını duyurdu. Fakat Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Atıcı'nın açacağı klinik, büyük hasar aldı. Yine de ilçeden ayrılmayan Atıcı, köy evindeki bir odayı kliniğine çevirip, mesleğini yapıyor.

'BÜTÜN İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN HALA BURDAYIZ'

Deprem felaketinden önce aylarca hazırlık yaptığını belirten Yılmaz Orkun Atıcı, "5 Şubat'ta eşyaları ve cihazları yerleştirdik, son temizliğimizi yaptık. 6 Şubat'ta açılışımızı yapacaktık, deprem izin vermedi. Ailemi güvenli bir yere taşıdıktan sonra sabahın iş yerine geldim. Bu manzarayla karşılaştım. Yapacak bir şey yoktu. Mobil olarak işimi yapmaya, yaralanan hayvanları tedavi etmeye başladım. İstanbul'daki meslektaşlarım arayıp çağırdılar, kapılarının açık olduğunu söylediler. Fakat memleketimi bırakıp, gitmek istemedim. Köy evimizin bir odasını kliniğe çevirdim. Odanın bir tarafında nişanlımın çeyizi, bir tarafında klinik malzemeleri duruyor. Deprem, büyük acılar yaşattı; amcamı, yakınlarımı kaybettim. Kliniğimin açılışını yapacağım gün, harabeye döndü. Bütün imkansızlıklara rağmen hala buradayız. Antakyalıların da geri dönmesini istiyorum. Onlara dönüş imkanı sağlanmalıdır" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK

2023-03-24 11:17:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.