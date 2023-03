Erdoğan: Bize düşen asıl görev en büyük yıkıma uğrayan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmak (2)

DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'daki deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri temel atma töreninin ardından Antakya ilçesindeki Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi'ne geçti. Burada depremzedelerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazana kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu mübarek günlerde sizlerle tekrar beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in, böyle anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak, bu mutluluğu sizlerle yaşama fırsatını bizlere verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm Hataylı vatandaşlarımın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ramazan-ı Şerif'in, İslam dünyası ve insanlık için barış, huzur ve esenliğe vesile olmasını dilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem felaketi sebebiyle buruk karşılamış olsak da bizler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni saklayan böylesi bir aya eriştirdiği için Rabbimize hamdediyoruz. Kadim kültürümüzde ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak hürmet görür. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayır ve hasenatın kat be kat ödüllendirildiği bir bereket ayıdır. Hatay ile birlikte 11 ilimizi vuran ve yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan sarsan depremin acısı 85 milyon olarak hepimizi etkiliyor. Nerede olursak olalım, kalplerimiz siz depremzedelerimiz ile birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken, hayatı normal akışına bırakmayı, başka işlerle uğraşmayı kendimize zül addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp, fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtiraslarının peşinde koşanları, Allah'a havale ediyoruz. Kendi çıkarlarından başka bir şey görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz hak ettikleri dersi çok yakında verecektir."

'SİZLER HUZURA ERMEDEN, BİZE DURMAK, DİNLENMEK HARAMDIR'

Deprem bölgesindeki vatandaşların meselelerinin, en öncelikli gündem maddesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler huzura ermeden, bize durmak, dinlenmek haramdır. Dertlerinize derman olabilmek için, siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletebilmek için canla başla çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız, zorunlu haller dışında neredeyse bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz, Hatay'ın alt ve üst yapısını, kültürel varlıklarıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor. Sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle birlikte tam bir seferberlik ruhuyla size yardımcı olabilmek için koşturuyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla depremlerde de en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini, Cumhur İttifakı olarak ve bunun yanında AK Parti'li 250 belediyemizle kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı; Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 ak belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları, ekipleriyle birlikte depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özveriyle çalıştıklarını gayet iyi biliyorsunuz. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tam 47 gündür hizmet samimiyetleriyle burada pek çok kez sergilediler. Rabbim depremzedelerimizin yardımına koşan herkesten razı olsun. Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz, her zamankinden daha fazla gayret göstererek, inşallah sizlerin yanında olacak. Ramazanı buruk geçirmemeniz için iftar ve sahur programlarından, psikososyal destek çalışmalarına kadar sizlere gerek desteği verecekler. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek faaliyetlerini sürdürecekler. İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acılarınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz."

'BİR SENE İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

İnsanlık tarihinin en büyük afetlerinden birisinin, yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Önümüzde hassas, meşakkatli ve en üst düzeyde konsantrasyon isteyen bir süreç bulunuyor. Böyle ağır bir felaketin üstesinden ancak dayanışma, devlet ve millet sırt sırta, yürek yüreğe vererek gelebiliriz. Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Hasar tespit faaliyetlerimizi neredeyse yarıladık. Enkaz kaldırma çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Çadır ve konteynerkentlerin, prefabrik yapıların kurulumu sürüyor. Katar'dan gelen konteynerlerimizi de sizlerin istifadesine sunuyoruz. Tüm bunları yaparken sizleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Dün Kahramanmaraş'ta, bugün de Hatay'da konut yapımı için kolları sıvadık. Ayrıca 400 yataklı Antakya Devlet Hastanemizin, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin, 200 yataklı acil durum hastanemizin, 300 yataklı Defne Devlet Hastanemizin inşasına başladık. Bunlara ilaveten Hatay'a 1000 yataklı, en modern teknoloji ile donatılmış bir şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238 bine yakın konut ve köy evinin inşasını bir sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

'HATAYLI KARDEŞLERİMİZİN, 85 MİLYON İÇİN EN HAYIRLI KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer afet bölgelerinde verdikleri sözlerin yerine getirildiği gibi Hatay'da da aynısını başaracaklarını belirterek, "İş yerine laf üretenlere, ortada elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz. Sizlerden gönlünüzü ferah tutmanızı rica ediyorum. Biz ne Hatay'ı ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, hayırseverleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüsüyle hep beraber sizlerin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, bu badireyi birlikte aşacak, bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz. 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra tüm enerjimizi ve tüm gücümüzü bölgeye teksif etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerden geleceğinize, hayallerinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Hataylı kardeşlerimizin, 85 milyonun tamamı için en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlılığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi her türlü felaketten ve badireden korusun. Rabbim bizleri nasıl ramazana kavuşturduysa, aynı şekilde Ramazan Bayramı'na da kavuştursun niyazında bulunuyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay Nuri PİRYusuf KANTARLI

