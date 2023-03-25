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Erdoğan: Bize düşen asıl görev en büyük yıkıma uğrayan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmak (3)

DHA

Erdoğan: Bize düşen asıl görev en büyük yıkıma uğrayan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmak (3)


MOBİLYACILAR İHTİSAS SANAYİ SİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftarın ardından Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni (MOBSAN) ziyaret ederek, çalışanlarla buluştu. Ziyarete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yakınlarını, evlerini, yuvalarını kaybettiklerini, ekmek teknelerinden olduğunu aktaran Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Yıkılan her evin yeniden yapılacağını ve hiçbir vatandaşın açıkta bırakılmayacağının altını çizen Erdoğan, üretim ve istihdamın şehrin ayağa kalkması için vazgeçilmez önceliği olduğunu ifade etti. Hatay'da en hızlı toparlanan, yaralarını en çabuk sarıp üretime geçen yerlerden birinin de Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, yeni inşa edildiği için ufak tefek hasarlar dışında üretime mani herhangi bir altyapı sıkıntısının bulunmadığını kaydetti. Deprem öncesi istihdamın 6 bin olduğu sanayi sitesinde, depremden sonra bu sayının 1500'e düştüğünü, zamanla bu sayının 3 bine çıktığını dile getiren Erdoğan, buradaki istihdamın yeniden 6 bine çıkması temennisinde bulundu.Deprem sebebiyle şehri terk ettiği için buradaki işine dönemeyenlerin de olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Kurulumu devam eden geçici barınma merkezlerinin çoğalmasıyla, kalıcı konutların inşaatlarının başlamasıyla, havaların da ısınmasıyla, şehir dışına gidenler inanıyorum ki hızla geri dönecektir. Hep söylediğim gibi, şehirlerimize, oradaki evimize, işimize, iş yerimize toprağımıza velhasıl geleceğimize sahip çıkmalıyız. Sizler hızla çalışmaya, üretmeye başlayarak bu doğrultuda örnek bir adım attınız. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah el birliğiyle Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha cazip bir şehir haline getireceğiz. Bunu başarana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok" diye konuştu. (DHA)HATAY, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)
2023-03-25 07:03:53

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