Hatay´da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor



Nuri PİRYusuf KANTARLI/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay´da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş´taki depremlerde büyük zarar gören 200 binin üzerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bağımsız bölümün bulunduğu Hatay´da, iş makineleri gecegündüz durmadan çalışıyor. Kentin dört bir yanında kamu ve özel şirketlere ait yüzlerce iş makinesi ve hafriyat kamyonuyla enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Molozlar, kamyonlara yüklenerek toplama merkezlerine götürülüyor.

Bu arada, hurdacılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, sahipsiz hurda ve plastik malzemeleri toplayıp, araçlarla geri dönüşüm tesislerine götürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-03-25 14:02:34



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