İskenderun´da depremde ağır hasar alan minare kontrollü olarak yıkıldı

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Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar gören Hacı Mehmet Karatoyuk Camii'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

İskenderun´da depremlerde ağır hasar alan yapıların kontrollü yıkımı sürüyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ağır hasarlı Hacı Mehmet Karatoyuk Camii´nin minaresi, güvenlik önlemi alındıktan sonra ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım işlemi cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-25 17:46:25



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