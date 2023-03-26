İskenderun'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı (2)

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KÜÇÜK ELİF HAYATINI KAYBETTİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ablası Yeşim Eker (17) ile ağır yaralanan Elif Mislina Eker (4), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ablası Yeşim Eker'in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-26 17:40:05



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