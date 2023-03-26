Deprem bölgesi Hatay'da taraftar grupları birlikte iftar yaptı



Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/HATAY,(DHA)Hatay'da depremzedelere destek olan İstanbul ve Anadolu spor kulüplerinin taraftarları birlikte iftar yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkımlara neden olduğu Hatay´da sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra spor kulüplerinin taraftarları da depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Yıkımların ardından bölgeye gelerek yardım faaliyetlerinde bulunan İstanbul ve Anadolu spor kulüplerinin taraftarları bugün dostluk adına Antakya ilçesi Alahan Mahallesi´nde 'Yaralarımızı birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı pankart altında iftar yaptı.

'KÜÇÜK BİR KIYAMET KOPMUŞ'

Adana Demirspor taraftar grubu Mavi Şimşekler'den Ertan Zeybek, deprem bölgelerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Zeybek, "Büyük bir felaket yaşadık. Adana´da da deprem gördük ama buradaki manzara karşısında biz bir şey yaşamamışız. Burada gerçekten küçük bir kıyamet kopmuş. Ülke olarak el ele verip buradaki enkazı kısa sürede ayağa kaldırmak en büyük amacımız olmalı" dedi.

Genç Fenerbahçeliler adına konuşan Cem Gölbaşı ise ilk günden bu yana deprem bölgelerinde olduklarını kaydederek, "Çadır kentlerimizi açtık, depremzedelerimizin hep yanındaydık. Tüm taraftar grupları ayrı bir koldan çalıştı. Sadece statlarda değil gerektiği zaman vatanımız için de sahadayız. Acil durumlarda, afetlerde de hep beraberiz. Renk ayırt etmeksizin hep mücadele ediyoruz. Yaralar tamamen sarılıncaya kadar hep burada olacağımıza yemin ettik" diye konuştu.

Çarşı Grubu'ndan Cengiz Akkoyun da "Kardeşlerimiz, dostlarımızla birlikte mücadeleler verdik. İnşallah devletimiz ve milletimizin yardımlarıyla daha da hızlı yaralar sarılacak" ifadelerini kullandı.

`YARA KALKANA KADAR BURADA HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ´

Ultraslan Grubu üyesi Sabahattin Şirin ise "Taraftarlar arasında bazen gerginlikler oluyor, sosyal medyada atışıyoruz ama şu an ittifak ettik. Geçmişte de böyle hassas konularda hep beraber olduk. Bu yara kalkana kadar burada da hep birlikte olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan genel detaylar

Adana Demirsporlu Ertan Zeybek ile röportaj

Fenerbahçeli Cem Gölbaşı ile röportaj

Beşiktaşlı Cengiz Akkoyun ile röportaj

Galatasaraylı Sabahattin Şirin ile röportaj

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-03-26 21:18:05



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