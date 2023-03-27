Bakan Akar: Samandağ'da 300'den fazla enkaz kaldırıldı



Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/SAMANDAĞ(Hatay),(DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah nisan ayı içerisinde büyük ölçüde enkazı kaldırmayı planladık, hep beraber buna çalışıyoruz. Bütün iş makineleri deprem bölgesine yığıldı. Elimizden geldiğince enkazın kaldırılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samandağ'da da ciddi bir yıkım oldu. Burada 300'den fazla enkaz kaldırıldı" dedi.

Bakan Hulusi Akar, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılıp, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere konuşan Akar, "Gerçekten 6 Şubat'ı unutmak mümkün değil. 6 Şubat'ı bilerek bugüne baktığımızda, çok ciddi yol katedildiğini görmemiz lazım. O yüzden de kötümserliğe kapılmamak lazım. Diğer taraftan da yapacağımız daha çok iş olduğunun bilincindeyiz. Millet ve devlet olarak çalışmaya devam edeceğiz. Rehavet yok. Silahlı Kuvvetleri de Milli Savunma Bakanlığı da depremden bu yana seferber olmuş durumda. Tüm uçaklarımız, gemilerimiz, helikopterlerimiz, arama -kurtarma personelimiz ve araç gereçleri, gelen yardım malzemelerini dağıtmak bakımından da hava Kuvvetleri ve Deniz kuvvetleri seferber olmuş durumda. Güvenlik, iaşe, arama kurtarma, ulaştırma, barınma, eğitim, sağlık, giyim kuşam, akaryakıt ihtiyacı konusunda her şeyimizi seferber ettik" dedi.

'ENKAZ NİSAN AYINDA BÜYÜK ORANDA KALKACAK'

En büyük yıkımın Antakya'da olduğuna değinen Akar, "Depremin tamamına baktığımızda gerçekten diğer taraflar ile kıyaslanamayacak kadar ağır bir zararla karşı karşıya kaldık. Şu anda geldiğimiz noktada hiç olmadığı kadar büyük ve geniş bir katılımla hem kamunun hem sivil imkanlarını seferber etmek suretiyle enkaz kaldırma çalışmaları büyük bir hızla devam etmekte. İnşallah nisan ayı içerisinde büyük ölçüde enkazı kaldırmayı planladık, hep beraber buna çalışıyoruz. Bütün iş makineleri deprem bölgesine yığıldı. Elimizden geldiğince enkazın kaldırılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samandağ'da da ciddi bir yıkım oldu. Burada 300'den fazla enkaz kaldırıldı. Elimizdeki araçlarla çalışmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 40 civarında enkaz kaldırma çalışması oldu. Zaman içerisinde bu hızlanacak" diye konuştu.

'1 YILDA YAPILAN NAKLİYE UÇUŞLARI 1 AYDA GERÇEKLEŞTİ'

Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ulaştırma konusunda ciddi gayret sarf ettiğini anlatan Akar, şöyle konuştu:

"İlk andan itibaren büyük gayretle acil nakliyat için gerekli desteği sağladılar. 65 uçak, 71 helikopterle bunu sağladık. Hava Kuvvetleri'mizin 1 yılda yaptığı nakliyat ile ilgili uçuşlarını buradaki çalışmalar ile 1 ayda gerçekleştirdik ve hala da devam ediyor. İhtiyaç oldukça da devam edecek. Köylere, ilçelere, en ücra köşelere kadar helikopterlerimiz görev başında. Tahliyeler başta olmak üzere acil malzemelerin taşımasını sürdürüyoruz. Devlet olarak gidilmedik ilçe ve köy kalmadı. Bütün yaraları sarmaya gayret gösteriyoruz. Samandağ'da da ulaşım sorunu, büyük ölçüde çözüldü. Daha da iyileşmesi için arkadaşlarımız gecegündüz çalışıyor."

MEHMETÇİK, 2,6 MİLYON KUMANYA DAĞITTI

Barınma, eğitim, sağlık gibi konulara da değinen Akar şunları söyledi:

"Barınma sorununu çözmek için çok gayret sarf edildi. Yurt içi ve yurt dışından tedarikler söz konusu. 186 bin çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. İlk günlere göre ciddi rakamlar. Fakat yeterli mi, devamı gelecek. Gayretlerimiz sürüyor. 129 nokta belirlendi. 40 bine yakın konteynerin yerleştirilme çalışması başladı. Altyapı çalışmaları dikkate alınarak süratle yapılmaya çalışılmakta. Hava şartlarından dolayı biraz gecikme oldu. Hızlı şekilde devam ediyor. Bunlardan yaklaşık 10 bini tamamlandı. Burada yaptığımız çalışmada da Mehmetçik ile jandarma, polisle beraber ellerinden gelen ne varsa süratle yapılıyor. 15 bin çadır Samandağ'da kuruldu. Konteynerlerin de yapılmasıyla ilgili çalışma sürüyor. Banyo, tuvalet, çamaşır makinesi çalışmaları önemli ve imkanlar seferber edildi. Yaz geliyor; sineğe ve salgınlara karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Samandağ'da elektrik olmayan yer kalmadı, tüm mahallelere su verildi. Sahra mutfakları ve gıda çok önemli. Hatay genelinde 158-160 sahra mutfağı, aşevi var. Bunların hepsi günde 1 milyon 135 bin öğün Hatay'da yemek çıkarabilmekte. Yapılması gerekenlerin hepsi yapılıyor. Silahlı Kuvvetler olarak 2,6 milyon kumanya dağıttık. Su ve gıdada da olumsuzluk ile karşılaşmamak için gıda ve su laboratuvarları analize devam ediyor. Belki de en önemli konulardan biri; geleceğimize yatırım. En önemli yatırım, gençlere yapılan yatırım. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber 'Mehmetçik okulları' adı altında çeşitli okullar açıyoruz. Anaokulu, ortaöğretim, üniversite hazırlık yoğun çalışma yapıyoruz. 232 Mehmetçik okulu faaliyet göstermekte, gençlerimize hizmet vermekte. Ulaştırmanın yanı sıra Deniz Kuvvetleri'nde büyük gemilerimiz var; Sancaktar ve Bayraktar. İskenderun Limanı'na yanaştılar. Özellikle hastanelerin sıkıntılı olduğu günlerde acil yaralılarımızı Mersin'deki hastanelere taşıdılar. Şu anda gemilerimiz, İskenderun Körfezi'nde limana yanaştılar ve vatandaşlarımızı ayakta ve yatarak tedavi ediyorlar, gerekli ameliyatlar yapıyorlar. Ayrıca Kahramanmaraş'ta sahra hastanemiz göreve devam ediyorlar. Başlangıçta akaryakıt sıkıntısında ne yapacağız derken Silahlı Kuvvetlerimiz'in stoklarımızı açtık. Önce kamu kurum araçlarını daha sonra vatandaşlara bu akaryakıtları dağıttık."

'GÖNÜL BİRLİĞİ İLE DİMDİK AYAKTAYIZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapan Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu sağlayan da asil milletimiz. 85 milyonun birliği beraberliği, gücü ve kuvveti. Büyük felaketlere, zorluklara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de metanetle, sabırla birliğimizi beraberliğimizi sürdüreceğiz ve bu ruhla yaralarımızı saracağız. Burada milletimiz bir bütün. 85 milyon bir bütün. Etnik, mezhepsel, dinsel, ırksal ayrım asla söz konusu değil. Devletin esasında, konseptinde, anayasasında böyle bir şey söz konusu değil. Biriz ve beraberiz. Bunun dışında söylenenleri hepsi lafügüzaf. Bu konuda kimsenin soru sormaya hakkı yok. Çünkü birliğimizi, beraberliğimizi zaten gösterdik, gösteriyoruz. Bazı fitne ve fesat odakları bir şekilde bu birliği ve beraberliği görmemekte. Hassas noktalarımızı bir şekilde istismar ve suistimal etmeye çalışarak, nifak sokmaya çalışmaktalar. Buna meydan vermemek lazım. Çünkü Samandağ özelinde de baktığınızda Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız, valilerimiz, diğer ilgili yetkili belediyelerimiz, yaraları sarmaya yardım edecek. Herkesin buraya geldiğini, burayla ilgilendiğini, gözünün burada olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bundan kimsenin şüphe duymaması lazım. Tek olacağız, bir olacağız. Tek yumruk, tek yürek olarak el ve gönül birliği ile dimdik ayaktayız, ayakta kalacağız ve bu sorunları çözeceğiz. İnşallah ve her şey normalleşecek. Herkes, normal hayatına dönecek." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Samandağı Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-03-27 16:23:28



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