Bakan Akar: Samandağ'da 300'den fazla enkaz kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar: Samandağ'da 300'den fazla enkaz kaldırıldı

DHA

Bakan Akar: Samandağ'da 300'den fazla enkaz kaldırıldı


Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/SAMANDAĞ(Hatay),(DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah nisan ayı içerisinde büyük ölçüde enkazı kaldırmayı planladık, hep beraber buna çalışıyoruz. Bütün iş makineleri deprem bölgesine yığıldı. Elimizden geldiğince enkazın kaldırılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samandağ'da da ciddi bir yıkım oldu. Burada 300'den fazla enkaz kaldırıldı" dedi. 
Bakan Hulusi Akar, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılıp, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere konuşan Akar, "Gerçekten 6 Şubat'ı unutmak mümkün değil. 6 Şubat'ı bilerek bugüne baktığımızda, çok ciddi yol katedildiğini görmemiz lazım. O yüzden de kötümserliğe kapılmamak lazım. Diğer taraftan da yapacağımız daha çok iş olduğunun bilincindeyiz. Millet ve devlet olarak çalışmaya devam edeceğiz. Rehavet yok. Silahlı Kuvvetleri de Milli Savunma Bakanlığı da depremden bu yana seferber olmuş durumda. Tüm uçaklarımız, gemilerimiz, helikopterlerimiz, arama -kurtarma personelimiz ve araç gereçleri, gelen yardım malzemelerini dağıtmak bakımından da hava Kuvvetleri ve Deniz kuvvetleri seferber olmuş durumda. Güvenlik, iaşe, arama kurtarma, ulaştırma, barınma, eğitim, sağlık, giyim kuşam, akaryakıt ihtiyacı konusunda her şeyimizi seferber ettik" dedi.
'ENKAZ NİSAN AYINDA BÜYÜK ORANDA KALKACAK'
En büyük yıkımın Antakya'da olduğuna değinen Akar, "Depremin tamamına baktığımızda gerçekten diğer taraflar ile kıyaslanamayacak kadar ağır bir zararla karşı karşıya kaldık. Şu anda geldiğimiz noktada hiç olmadığı kadar büyük ve geniş bir katılımla hem kamunun hem sivil imkanlarını seferber etmek suretiyle enkaz kaldırma çalışmaları büyük bir hızla devam etmekte. İnşallah nisan ayı içerisinde büyük ölçüde enkazı kaldırmayı planladık, hep beraber buna çalışıyoruz. Bütün iş makineleri deprem bölgesine yığıldı. Elimizden geldiğince enkazın kaldırılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samandağ'da da ciddi bir yıkım oldu. Burada 300'den fazla enkaz kaldırıldı. Elimizdeki araçlarla çalışmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 40 civarında enkaz kaldırma çalışması oldu. Zaman içerisinde bu hızlanacak" diye konuştu.
'1 YILDA YAPILAN NAKLİYE UÇUŞLARI 1 AYDA GERÇEKLEŞTİ'
Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ulaştırma konusunda ciddi gayret sarf ettiğini anlatan Akar, şöyle konuştu:
"İlk andan itibaren büyük gayretle acil nakliyat için gerekli desteği sağladılar. 65 uçak, 71 helikopterle bunu sağladık. Hava Kuvvetleri'mizin 1 yılda yaptığı nakliyat ile ilgili uçuşlarını buradaki çalışmalar ile 1 ayda gerçekleştirdik ve hala da devam ediyor. İhtiyaç oldukça da devam edecek. Köylere, ilçelere, en ücra köşelere kadar helikopterlerimiz görev başında. Tahliyeler başta olmak üzere acil malzemelerin taşımasını sürdürüyoruz. Devlet olarak gidilmedik ilçe ve köy kalmadı. Bütün yaraları sarmaya gayret gösteriyoruz. Samandağ'da da ulaşım sorunu, büyük ölçüde çözüldü. Daha da iyileşmesi için arkadaşlarımız gecegündüz çalışıyor."
MEHMETÇİK, 2,6 MİLYON KUMANYA DAĞITTI
Barınma, eğitim, sağlık gibi konulara da değinen Akar şunları söyledi:
"Barınma sorununu çözmek için çok gayret sarf edildi. Yurt içi ve yurt dışından tedarikler söz konusu. 186 bin çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. İlk günlere göre ciddi rakamlar. Fakat yeterli mi, devamı gelecek. Gayretlerimiz sürüyor. 129 nokta belirlendi. 40 bine yakın konteynerin yerleştirilme çalışması başladı. Altyapı çalışmaları dikkate alınarak süratle yapılmaya çalışılmakta. Hava şartlarından dolayı biraz gecikme oldu. Hızlı şekilde devam ediyor. Bunlardan yaklaşık 10 bini tamamlandı. Burada yaptığımız çalışmada da Mehmetçik ile jandarma, polisle beraber ellerinden gelen ne varsa süratle yapılıyor. 15 bin çadır Samandağ'da kuruldu. Konteynerlerin de yapılmasıyla ilgili çalışma sürüyor. Banyo, tuvalet, çamaşır makinesi çalışmaları önemli ve imkanlar seferber edildi. Yaz geliyor; sineğe ve salgınlara karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Samandağ'da elektrik olmayan yer kalmadı, tüm mahallelere su verildi. Sahra mutfakları ve gıda çok önemli. Hatay genelinde 158-160 sahra mutfağı, aşevi var. Bunların hepsi günde 1 milyon 135 bin öğün Hatay'da yemek çıkarabilmekte. Yapılması gerekenlerin hepsi yapılıyor. Silahlı Kuvvetler olarak 2,6 milyon kumanya dağıttık. Su ve gıdada da olumsuzluk ile karşılaşmamak için gıda ve su laboratuvarları analize devam ediyor. Belki de en önemli konulardan biri; geleceğimize yatırım. En önemli yatırım, gençlere yapılan yatırım. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber 'Mehmetçik okulları' adı altında çeşitli okullar açıyoruz. Anaokulu, ortaöğretim, üniversite hazırlık yoğun çalışma yapıyoruz. 232 Mehmetçik okulu faaliyet göstermekte, gençlerimize hizmet vermekte. Ulaştırmanın yanı sıra Deniz Kuvvetleri'nde büyük gemilerimiz var; Sancaktar ve Bayraktar. İskenderun Limanı'na yanaştılar. Özellikle hastanelerin sıkıntılı olduğu günlerde acil yaralılarımızı Mersin'deki hastanelere taşıdılar. Şu anda gemilerimiz, İskenderun Körfezi'nde limana yanaştılar ve vatandaşlarımızı ayakta ve yatarak tedavi ediyorlar, gerekli ameliyatlar yapıyorlar. Ayrıca Kahramanmaraş'ta sahra hastanemiz göreve devam ediyorlar. Başlangıçta akaryakıt sıkıntısında ne yapacağız derken Silahlı Kuvvetlerimiz'in stoklarımızı açtık. Önce kamu kurum araçlarını daha sonra vatandaşlara bu akaryakıtları dağıttık."
'GÖNÜL BİRLİĞİ İLE DİMDİK AYAKTAYIZ'
Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapan Akar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunu sağlayan da asil milletimiz. 85 milyonun birliği beraberliği, gücü ve kuvveti. Büyük felaketlere, zorluklara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de metanetle, sabırla birliğimizi beraberliğimizi sürdüreceğiz ve bu ruhla yaralarımızı saracağız. Burada milletimiz bir bütün. 85 milyon bir bütün. Etnik, mezhepsel, dinsel, ırksal ayrım asla söz konusu değil. Devletin esasında, konseptinde, anayasasında böyle bir şey söz konusu değil. Biriz ve beraberiz. Bunun dışında söylenenleri hepsi lafügüzaf. Bu konuda kimsenin soru sormaya hakkı yok. Çünkü birliğimizi, beraberliğimizi zaten gösterdik, gösteriyoruz. Bazı fitne ve fesat odakları bir şekilde bu birliği ve beraberliği görmemekte. Hassas noktalarımızı bir şekilde istismar ve suistimal etmeye çalışarak, nifak sokmaya çalışmaktalar. Buna meydan vermemek lazım. Çünkü Samandağ özelinde de baktığınızda Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız, valilerimiz, diğer ilgili yetkili belediyelerimiz, yaraları sarmaya yardım edecek. Herkesin buraya geldiğini, burayla ilgilendiğini, gözünün burada olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bundan kimsenin şüphe duymaması lazım. Tek olacağız, bir olacağız. Tek yumruk, tek yürek olarak el ve gönül birliği ile dimdik ayaktayız, ayakta kalacağız ve bu sorunları çözeceğiz. İnşallah ve her şey normalleşecek. Herkes, normal hayatına dönecek." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Samandağı Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2023-03-27 16:23:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Hassa'daki yüzey kırıkları depremlerin etkisini gözler önüne seriyor
YEREL HABERLER Hatay Hassa'daki yüzey kırıkları depremlerin etkisini ...
Kovid-19 ve depremde 44 yakını ölen okul müdürü, afetzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Kovid-19 ve depremde 44 yakını ölen okul müdürü, ...
Hatay'da depremzede öğretmenlerin kurduğu çadır sınıftan melodika sesi yükseliyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede öğretmenlerin kurduğu çadır ...
Hatay'daki mutfaklarda günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek çıkarılıyor
YEREL HABERLER Hatay'daki mutfaklarda günlük yaklaşık 1 milyon 300 ...
Hatay'da gönüllü sağlık çalışanları ramazanı ailelerinden uzakta geçiriyor
YEREL HABERLER Hatay'da gönüllü sağlık çalışanları ramazanı ...
Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor
YEREL HABERLER Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde hijyen ...
Hatay'ın depremden en az etkilenen Yayladağı ilçesi nüfusu kadar depremzede ağırlıyor
YEREL HABERLER Hatay'ın depremden en az etkilenen Yayladağı ilçesi ...
Ramazan gelenekleri, çadır ve konteyner kentleri gezen "Mobil Sahne" ile yaşatılıyor
YEREL HABERLER Ramazan gelenekleri, çadır ve konteyner kentleri ...
Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu yana 76 bebek doğdu
YEREL HABERLER Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu ...
Hataylı esnaf çöken dükkanının enkazına Türk bayraklarını çıkarmak için döndü
YEREL HABERLER Hataylı esnaf çöken dükkanının enkazına Türk ...
Enkazdan kurtulan Sibel öğretmen terasta hazırladığı sınıfta öğrencilere eğitim veriyor
YEREL HABERLER Enkazdan kurtulan Sibel öğretmen terasta hazırladığı ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 14 mahallede devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 14 ...
Hatay´da öğrenciler dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Hatay´da öğrenciler dersbaşı yaptı
Depremden etkilenen Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ...
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 ...
Deprem bölgesi Hatay'da taraftar grupları birlikte iftar yaptı
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Hatay'da taraftar grupları birlikte ...
Hatay Samandağ'da depremzede çocuklar, oyun parkında eğlendi
YEREL HABERLER Hatay Samandağ'da depremzede çocuklar, oyun parkında ...
İskenderun'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER İskenderun'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: ...
Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar ...
Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
İskenderun'da 5 noktada kurulan konteyner kentlere 2 bin 541 depremzede yerleştirildi
YEREL HABERLER İskenderun'da 5 noktada kurulan konteyner kentlere 2 ...
Gönüllü sağlık çalışanları Hatay'da sahra hastanesinde afetzedeleri tedavi ediyor
YEREL HABERLER Gönüllü sağlık çalışanları Hatay'da sahra ...
Depremin yıkıma yol açtığı İskenderun'da sanayi esnafı toparlanmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Depremin yıkıma yol açtığı İskenderun'da sanayi ...
Antakya'da iş yerlerini açan oto tamircileri, depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Antakya'da iş yerlerini açan oto tamircileri, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.