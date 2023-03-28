Depremzede çocuklar barındıkları gemide futbol oynadı



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay) (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Hatay´ın İskenderun ilçesinde limana demirleyen ve barınma alanı haline getirilen 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisinde oluşturulan 2 halı sahada depremzede çocuklar, futbol oynama keyfi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük kayıplar yaşayan, çocuk ve yaşlıların yoğunlukta olduğu depremzede aileler, 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na yanaşan 'MSC Aurelia' adlı yolcu gemisine yerleştirildi. İskenderun Limanı'nda demirli bulunan gemide ağırlanan depremzede çocuklar, gençler ve büyükler için de çeşitli etkinlikler düzenlenerek yaşadıkları travmayı atlatmaları sağlanıyor. MEDLOG Lojistik Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu, "Depremzedelerimiz için hep daha iyisini nasıl yapabiliriz onları psikolojik olarak da nasıl destek verebiliriz onu düşündük. Geçenlerde de Cenevre´den patronumuzdan bir mesaj geldi. Biz çocuklar için halı saha yapalım, dediler. Hemen harekete geçtik. Geminin üst kısmına iki halı saha yaptık" dedi.

Mürşitoğlu, sahanın hiç boş kalmadığını akşam saatlerinde de çocukların top oynayarak moral depoladıklarını da belirterek, "Halı sahanın dördüncü günündeler çok mutlular. Daha öncesinde de sinema günleri düzenledik, psikolojik terapiler resimler, boyamalar yaparak oyunlar oynadılar. Futbol çocuklarımızı, gençlerimizi daha mutlu etti. Kız çocuklarımız voleybol oynamaya geliyorlar. Voleybolda bayağı çocuklar eğleniyor. Gemimizin burada bulunduğu 36'ncı gün, kalmaya devam ediyorlar. Yaraları sarmaya da devam edeceğiz." (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-28 17:31:03



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