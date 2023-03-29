Yıkım sırasında çatıdaki kümeste bulunan güvercinler son anda kurtuldu



Nuri PİRYusuf KANTARLI/HATAY, (DHA)HATAY´da, depremde ağır hasar gören 2 katlı binanın yıkımı sırasında çatıda bulunan kümesteki güvercinler, son anda uçarak kurtuldu. Yıkım ekibi, kümeste kuşların olduğunu bilmediklerini savundu.

Haraparası Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi´nde depremde ağır hasar gören 2 katlı binanın yıkımı için sabah saatlerinde ekipler bölgeye gitti. Ekskavatör operatörü, binanın üst katındaki iş yerinden ısıtıcı, vantilatör ve otomobil lastiklerinin de aralarında bulunduğu bazı eşyaları dışarı çıkardı. Operatör daha sonra binayı yıkmaya başladı. Bu sırada çatıda, iş yeri sahibine ait olduğu sanılan güvercinlerin kümesi de yıkıldı. Kümesin yıkılmasıyla birlikte içindeki güvercinler uçarak son anda kurtuldu. Farklı cinsteki güvercinlerin bileklerinde künyelerinin bulunduğu görüldü.

Yıkım ekibi, tepkiler üzerine çatıdaki kümeste güvercinlerin yaşadığını bilmediklerini savundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-03-29 09:53:54



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