Gemide barınan depremzedelere uzmanlardan sosyal destek

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay´ın İskenderun ilçesine getirilen 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisinde kalan depremzedelere uzmanlar tarafından sosyal destek veriliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzede ailelerden bazıları, 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na yanaşan 'MSC Aurelia' adlı yolcu gemisine yerleştirildi. İskenderun Limanı'nda demirli bulunan gemide ağırlanan depremzede çocuklar, yetişkin ve engelliler için uzmanlar tarafından verilen psikolojik desteklerin yanı sıra çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenleniyor.
MEDLOG Lojistik Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan görevli 4 uzman var. Bu sayının 6'ya çıkması bekleniyor. Lobide misafirlerimiz ile sohbet ederek bir tarama yapıp onların ihtiyacı olan etkinlik, konuşma, aktivite ne ise belirliyorlar. Bireysel olarak dinledikleri terapi yaptıkları çocuklarla boyama ve resim yapma etkinlikleri düzenleniyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-03-29 11:28:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.