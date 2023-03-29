Hatay´da enkaz kaldırma çalışmaları yağmur altında sürüyor



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)HATAY´da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları, etkili olan yağmur altında sürüyor.

Deprem felaketinde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay´da gece saatlerinde yağmur başladı. Yağmur ve etkili olan rüzgar, kentte yaşamı olumsuz etkilerken, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Kentin dört bir yanında kamu ve özel şirketlere ait yüzlerce iş makinesiyle kamyonlara yüklenen molozlar, toplama merkezlerine götürülüyor. Enkazın kapattığı yolların büyük bir kısmının yapılan çalışmalarla açıldığı Antakya´da depremin izleri silinmeye çalışılıyor.

Annesiyle birlikte oturduğu binanın tamamen çöktüğün söyleyen ve enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden Ömer Akbolat, "Biz annemle enkazdan sağ çıkabildik. Ama bina tamamen çöktü. Annemin birkaç değerli eşyası vardı. Onları kurtarma umuduyla geldim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK

2023-03-29 12:13:35



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