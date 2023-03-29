Hatay'da konteyner hırsızlığına 3 gözaltı



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde Sağlık Bakanlığı'na ait iki konteyneri çaldığı iddia edilen R.K., A.Y. ile Y.B.Ç., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 26 Mart'ta İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı'na ait olan iki adet konteynerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan kapsamlı araştırma sonucunda şüphelilerin R.K., A.Y. ile Y.B.Ç. olduğunu belirledi. 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, yanlış anlaşılma olduğunu, konteynerlerin kendilerine başkası tarafından verildiğini, çalmadıklarını belirtti. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-29 13:01:13



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