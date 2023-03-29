İskenderun'da sahilde ahşap kafe yandı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sahildeki bir ahşap kafede çıkan yangında büyük çapta zarar meydana geldi.

İskenderun sahilindeki ahşap kafeden öğle saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Elektrik şebekesinden çıktığı tahmin edilen yangıda, alevler kısa sürede kafeyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken ekiplerin uzun uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde büyük zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-29 16:27:47



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