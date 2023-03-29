İskenderun'da kuvvetli rüzgar ve yağmur; kıyı şeridi su altında kaldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle denizde taşkın yaşanması sonucu kıyı kesiminde bulunan bulvar ve iş yerleri su altında kaldı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerin tahliye işlemleri için çalışmalara başladığını bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde başlayan aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridi tekrar su altında kaldı. Atatürk Bulvarı ve Mete Aslan Bulvarı'nda bulunan birçok esnaf, taşkınlardan etkilendi. Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarla ilgili konuşan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Yaşanan su baskınları lodos sonrasında denizden gelen suyla yağmur suyu da birleşince çöken altyapı suyu tahliye edemiyor. Bu nedenle de su birikintisi ciddi sıkıntı oluşturuyor. HATSU ekipleriyle görüştüm. Ekiplerin hareket geçtiler. Bizler de buradayız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-03-29 17:29:39
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