Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su tahliye işlemi sürüyor

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde önceki gün sağanak ve lodos nedeniyle su altında kalan sahil şeridindeki ana cadde ve ara sokaklarda tahliye çalışmalarına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gece başlayan aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridi su altında kaldı. Atatürk ve Mete Aslan bulvarlarındaki esnaf, taşkınlardan etkilendi. Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarda sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda vidanjörlerle tahliye çalışmasına başlandı. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla da tahliye çalışmalarına destek verildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-31 14:10:13



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