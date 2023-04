Depremde az hasar alan sitenin tepesindeki 5 tonluk demir paratoner, vinçle söküldü

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)HATAY´da depremde az hasar gören yaklaşık 2 bin kişinin ikamet ettiği İnci Sitesi´nin tepesindeki 5 ton ağırlığında ve 25 metre uzunluğundaki demir paratoner, devrilme ihtimaline karşın vinçle sökülüp indirildi.

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay´da bazı yapılar ise ayakta kaldı. Antakya ilçesine Serinyol Mahallesi´nde bulunan, 8´er katlı 7 bloktan oluşan ve içerisindeki 670 dairede yaklaşık 2 bin kişinin ikamet ettiği İnci Sitesi, depremi az hasarla atlattı. Depremde site sakinlerinden yaralanan ya da ölen olmadı. Binaların hasar alan bölümlerinde tadilat başlatan site yönetimi, güvenlik önlemlerini arttırdı. Bu kapsamda sitenin ön blokunun tepesinde bulunan 5 ton ağırlığında ve 25 metre uzunluğundaki demir paratoner, devrilme ihtimaline karşın büyük bir vinçle yerinden sökülerek indirildi.

`ARTÇI DEPREMLER VE FIRTINA DEMİR KULEYİ DEVİREBİLİRDİ´

İnci Sitesi´nin 12 yıl önce inşa edildiğini ve depremde sağlam kaldığını belirten site yöneticisi Semra Miçoğulları, "Sitemiz depremde az hasar gördü. Tek bir kişinin bile burnu kanamadı. Bunun için mutluyuz. Şimdi de güvenlik amaçlı tepede duran 5 tonluk paratoneri söktürdük. Çünkü bölgede devam eden artçı depremler ve fırtınalar, bu demir kuleyi devirebilirdi. Demir kuleyi hem paratoner olarak kullanılıyorduk hem de sitemizin amblemini taşıyordu. Tekrar taktırmayacağız. Artık hurdaya gidecek. Devrilme ihtimalinden çok korktuk. Büyük bir vinç getirip söktürdük. Önemli olan can sağlığımız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK

