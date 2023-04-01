Karaismailoğlu: Depremden etkilenen illeri yeniden bayındır kılmak için gece gündüz çalışıyoruz (2)

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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, HATAY'DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman´daki programının ardından Hatay´a geldi. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Antakya ilçesinde depremden zarar gören kara yollarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezi'ndeki çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti. Çadırları tek tek gezen Bakan Karaismailoğlu, uzun süre depremzedelerle sohbet etti. Depremzede ailelerin çocuklarıyla da ilgilenen Bakan Karaismailoğlu daha sonra İskenderun´daki programlarına katılmak için Antakya´dan ayrıldı.

Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK

2023-04-01 15:24:06



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