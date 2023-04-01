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Karaismailoğlu: Depremden etkilenen illeri yeniden bayındır kılmak için gece gündüz çalışıyoruz (3)

DHA

Karaismailoğlu: Depremden etkilenen illeri yeniden bayındır kılmak için gece gündüz çalışıyoruz (3)


SANAYİCİLERLE TOPLANTI YAPILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antakya´daki programlarının ardından İskenderun ilçesine geçerek ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi´ndeki sanayicilerle toplantı yaptı. Bakan Karaismailoğlu´na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de eşlik etti. Toplantının ardından AYGM Tahkimat yerini inceleyen Bakan Karaismailoğlu, ardından Tosyalı Demir Çelik Fabrikası´nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra İskenderun sahil bandında yaşanan taşkınlardan etkilenen bölgede inceleme yaptı. Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Dönmez, İskenderun Kaymakamlığı´nda AYGM yetkilileriyle toplantıya katıldı. Toplantı çıkışı İskenderun Limanı´nda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun sahilinde deniz taşkını olan bölgelerde inceleme yaptığını söyledi.
'OKUNACAK OLAN FATURA BEDELLERİ 6 EŞİT TAKSİTLE TAHSİL EDİLECEK'
Bakan Dönmez, "Başta elektrik olmak üzere doğal gaz alt yapısıyla alakalı sorunları artık tamamen bitirdik desek yeridir. Çok istisnai, münferit, yıkımın çok olduğu yerlerde zaman zaman münferit bağlantı talepleri geliyor. Orada da vatandaşlarımız binaların içine girdiği takdirde bir şekilde çözüm üreterek elektrik ve doğal gazlarını bağlıyoruz. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle de özellikle depremden etkilenen orta, ağır ve tamamen yıkılmış olan yapılarda oturan, iş yerlerini kullanan vatandaşlarımızın deprem tarihi itibariyle birikmiş doğal gaz ve elektrik borçlarını tamamen sildik. Hazine olarak karşılayacağız. Bununla birlikte depremin etkisinin çok yoğun olduğu Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep´in 2 ilçesinde faturalama işlemlerinin 3 ay süreyle ertelenmesine karar verildi. 3 ay sonra da okunacak olan fatura bedelleri de 6 eşit taksitle vatandaşlarımızdan tahsil edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında Türkiye genelinde hem elektrikte hem de doğal gazda indirim yapıldığını açıklamıştı. Elektrikte tüm abone gruplarına yüzde 15. Doğal gazda ise büyük tüketici ve sanayicilerimiz başta olmak üzere yüzde 20´lik indirim söz konusu oldu" dedi.
AÇILIŞLAR ART ARDA YAPILACAK
Birçok projenin açılışıyla alakalı hazırlıklar yapıldığını belirten Bakan Dönmez, "İnşallah ramazanın son günü Filyos´ta Karadeniz gazını karaya çıkaracağız. 27 Nisan'da nükleer taze yakıtı Akkuyu´ya Mersin´e getireceğiz. Orası nükleer tesis hükmüne kavuşacak. Onunla alakalı hazırlıklar yapılıyor. Saros için getirmiş olduğumuz FSAU gemimiz aslında geldi fakat deprem ve diğer gündemin yoğunluğundan dolayı açılışını yapamadık. Yine Avrupa'nın en büyük güneş santrali projesini de tamamladık. İnşallah en kısa sürede Konya Karapınar´da da onun açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
'KALICI PROJELERE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAĞIZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Her geçen gün bir önceki günden daha güçlü olduk. Bugün çok daha güçlüyüz. Artık şehirlerimizde hayatı normal akışına bırakmak için önemli adımlar atıyoruz. Yoğun bir şekilde prefabrik kentlerin ve konteyner kentlerin yapımı ve imalatları devam ediyor. Bir taraftan da vatandaşlarımızı buralara yerleştirme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. İskenderun´da da önemli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Amacımız bu kadar zorlu günlerden sonra vatandaşımıza biraz daha rahat nefes aldırmak. Burada bulunduğumuz İskenderun limanları deprem sırasında da çok önemli bir vazife gördüler. Özellikle denizden gelen lojistiğin buraya sağlanması ve tahliyelerin konusunda havalimanlarımız, karayollarımız gibi limanlarımız da çok önemli bir işlev gördüler. Biraz sonra iftarı yapacağımız gemimizde de binlerce Hataylı kardeşimizi misafir ediyoruz. Bizim özel girişimcilerimizin katkılarıyla birlikte kruvaziyer gemilerimizde de depremzedelerimizi ağırlama imkanına kavuştuk. Onlarda bizi rahatlatan araçlardan birisi oldu. Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesindeki suyun yükselmesi ve şehir içerisindeki yaşantısı etkisiyle de burada inceleme yaptık. Acil olarak özellikle lodos ve rüzgar etkisiyle şehir içerisine giren suyun engellenmesi amacıyla güçlendirme yaptık ve deprem nedeniyle aralarında olan ayrışmaları kapattık. Bu geçici bir çözümdü. Kalıcı bir çözüm içinde hem hocalarımız hem de projeci arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmak için önümüzdeki günlerde kalıcı projelerimize başlayacağız" ifadelerini kullandı.
'İNŞALLAH HER ŞEY ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL OLACAK'
Deprem bölgelerinde tüm bakanlık çalışanlarının sahada olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Arazide yaklaşık 400 bin çalışma arkadaşımız çalışıyor. Özverili ve vatanını milletini seven arkadaşlarımızın yapacağı iştir bu. Vatandaşlarımızı biraz olsun rahatlatmak için çok önemli adımları atıyoruz. Atmaya da devam ediyoruz. Bu şehirlerimizi eskisinden çok daha iyi hale getireceğiz. Bu bölgelerdeki çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ederken ülkemizin dört bir yanındaki işlerimizde hiçbir zaman durmadı. 81 vilayetimizdeki bütün projelerimizde aynı hızda devam etmekte. Önümüzdeki günlerde inşallah ulaştırma altyapısı bakımından da çok önemli projelerin açılışlarını bir bir peşi sıra yapacağız inşallah. Özellikle İstanbul´da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi´nden de geçecek metro hattını önümüzdeki günlerde açacağız. Yine yıllardır beklenen Ankaraİstanbul hızlı tren hattıyla inşallah Ankara´yı, Kırıkkale´yi, Yozgat´ı ve Sivas´ı birbirine bağlayacağız. Avrupa'nın en uzun tüneli olan Zigana Tüneli´ni de 14,5 kilometre ile inşallah önümüzdeki günlerde milletimizin hizmetine sunacağız. Bunun gibi onlarca projemizi açacağız. İnşallah her şey eskisinden daha güzel olacak" dedi.
İki Bakan ve beraberindeki heyet daha sonra MSC Gemisinde depremzedelerle birlikte iftar yaptı. (DHA)Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)
2023-04-01 20:12:35

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