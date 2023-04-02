İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da

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Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay´da İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Antakya AFAD İl Müdürlüğü´nde gerçekleşen İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Depremin yaralarını sarmak için aralıksız devam eden çalışmaların ele alındığı toplantı, basına kapalı gerçekleşti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK

2023-04-02 18:11:22



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