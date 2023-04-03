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İskenderun Limanı'ndaki gemilerde depremzedelere 'evlerinde hissi' yaşatmaya çalışıyorlar

DHA

İskenderun Limanı'ndaki gemilerde depremzedelere 'evlerinde hissi' yaşatmaya çalışıyorlar


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde depremden sonra limanda yaşam alanına dönüştürülen Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve MSC AURELIA gemisi, depremzedeleri ağırlamayı sürdürüyor. İskenderun Limanı´na geçen gün demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey gemisi ise hazırlıkların tamamlanmasının ardından sınava hazırlanan öğrenciler için okul ve yurt olarak hizmet verecek. MSC AURELIA gemisi yöneticisi Ozan Kule, "Depremzedelerimizin evlerinde gibi hissetmeleri için 24 saat elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Depremin derinden etkilediği Hatay´ın İskenderun ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. İskenderunlu depremzedelerin birçoğu afetin ilk günlerinden itibaren limana demir atan 1500´er kişilik kapasiteye sahip Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve İtalya´nın Napoli kentinden gelen MSC AURELIA gemilerinde yaşamlarını sürdürüyor. Bugüne kadar ortalama 3 bin depremzedeye konaklama hizmeti sağlayan gemilerde şu anda aktif olarak 1650´den fazla depremzede kalıyor. Ramazan ayı itibariyle her gün toplu iftarların da düzenlendiği gemilerde depremzedelerin iyi vakit geçirebilmesi için hazırlanan çeşitli sosyal alanlar da bulunuyor. Geçen hafta İskenderun Limanı´na demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey gemisi ise yaklaşık 10 gün içinde sınava hazırlanan öğrencilere okul ve yurt hizmeti sağlamak adına kapılarını açacak.
`RAMAZANDA 5 ÖĞÜN YEMEK´
MSC AURELIA gemisi yöneticilerinden Ozan Kule, 20 Şubat´tan itibaren afetzedeler için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gemide şu anda aktif olarak 750 depremzedenin kaldığını belirten Kule, "Bugüne kadar ortalama 1500 depremzedeye konaklama hizmeti sağladık. Çocuklarımızın için geminin helikopter pistini futbol sahasına çevirdik. Revir, sinema, psikososyal, sosyalleşme adına hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. 2 ve 4 kişilik odalarımız var. Her birinin müstakil banyo ve tuvaleti bulunuyor. Sürekli olarak temizlik hizmeti sağlıyoruz. Ramazan ayıyla birlikte 5 öğün yemek hizmetimiz de başladı. Depremzedelerimizin evlerinde gibi hissetmeleri için 24 saat elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
`BURASI BİZİM İÇİN NİMET GİBİ OLDU´
Depremden sonra bir süre ailece çadırda kaldıklarını daha sonra MSC AURELIA gemisinde konaklamaya başladıklarını anlatan depremzede Bahar Sönmez, "Evsiz olmak çok zor. Allah´tan burası var. Çocuklarımıza sıcak bir şeyler yedirebiliyoruz. 21 Şubat´tan itibaren burada kalıyoruz. Çadıra göre burası bize lüks geliyor. Soğuk olmuyor. Burası bizim için nimet gibi oldu. Sağ olsunlar çocuklarımızın bezine kadar her şeyimizi karşılıyorlar" diye konuştu.
40 gündür gemide yaşadıklarını belirten Nazlı Demir (55) ise şartlardan memnun olduklarını belirterek, "Evimizden sonra rahat edebileceğimiz yer. Fırtına olduğunda biraz korkuyoruz. Ama sağ olsunlar her türlü güvenlik önlemini alıyorlar. Yiyecek, içecek gibi her türlü hizmetten mutluyuz. Suyumuz sıcak rahatız" ifadelerini kullandı.
`EVİMİZE GİRMEKTEN KORKUYORUZ´
Eşiyle birlikte gemide kalan İzzet Ulutaş ise artçı depremler nedeniyle korkuyu aşamadıklarını belirterek, "Deprem korkumuz sürüyor. Evimiz az hasarlı olmasına rağmen eşim evimize girmekten korkuyor. `Bir sene, iki sene eve giremem´ diyor. Ben öğretmenim, depremzede öğrencilere ders vermeye devam ediyorum. Umarım en kısa zamanda yaralarımızı saracağız." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Can ÇELİK
2023-04-03 09:58:50

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