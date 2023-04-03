Bakan Nebati: 5 il daha Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi



Gökhan KESKİNCİAkif ÖZDEMİR/HATAY, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremde 11 ilin yanı sıra Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli ve Batman'ın bazı yerleşim yerlerinin de etkilediği için buraların da bugünden itibaren Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hatay AFAD Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Nebati, açıklamalarda bulundu. Büyük depremler ve arkasından gelen sel felaketinden dolayı ramazan ayına bu sene buruk duygularla girildiğini aktaran Bakan Nebati, "Yüce Rabbime 11 ayın sultanı ramazan ayında bizlere hayırlar ve güzellikler nasip etmesi için dua ediyorum. Maalesef deprem felaketleri nedeniyle Hatay'da 22 bin 451 kardeşimiz vefat etmiştir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı, tedavi olanlara da acil şifalar diliyorum. Asrın felaketi karşısında devletimiz ve milletimiz adeta birbirine kenetlenmiş, asrın dayanışma örneği de yine bu topraklarda sergilenmiştir. Bizler afetlerin açtığı tüm yaralar kapanana kadar gece gündüz demeden ve durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah tüm maddi kayıplarımızın yerine de çok daha iyilerini yine beraberce koyacağız" dedi.

5 İL, GENEL HAYATI ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Deprem 11 ile ilaveten Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli ve Batman'ın bazı yerleşim yerlerinin de etkilediği için buraların da bugünden itibaren Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildigenel hayatı etkili afet bölgesi ilan edildiğini aktaran Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Deprem ve sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla tüm gücümüzle çalışıyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz, bulunmaya devam ediyoruz. Bölgede yaklaşık 1,7 milyon depremzedemize hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Hatay'da 352 bini aşkın hanemize ise toplam 3,5 milyar lira acil yardım destek ödemesinde bulunduk. Konteyner kentlerin dışında barınacak vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. 175 bin 272 afetzedemize ise hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 3,6 milyar lira afetzede taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik. DASK kapsamında bugüne kadar toplam 89 bin 262 dosya için 9,8 milyar lira hasar ödemesi yaptık. Hatay'da ödemesi yapılan hasar tutarı ise 4,8 milyar liraya ulaşmış durumda. Hatay'da depremde hasar gören ve yıkık, acil yıkılacak, ağır hasar ve orta hasarlı tespit edilen bağımsız bölüm sayısı 333 bin 825'tir."

'HATAY'DA 12 BİN 15 KONTEYNER KURULUMUNU TAMAMLADIK'

Afet bölgesinin yeniden imar ve ifasını sağlamak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalışmalara hızla devam ettiklerini kaydeden Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Hazine olarak gereken her türlü finansmanımızı anında seferber ediyoruz. İlk etapta deprem bölgesindeki 11 ilimizde vatandaşlarımıza 100 binden fazla konteyner ev kuruyoruz. Hatay'da ise şu ana kadar toplam 12 bin 15 konteyner kurulumunu tamamladık. Kalıcı konutların temellerini de atmaya başladık. 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayarak toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Ülkemiz genelinde yapım sürecine başlanan konut, iş yeri, köy evi, hastane sayısı 56 bin 323'e ulaşmıştır. Hatay'da 3 bin 122 konutun yapımı için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Antakya Devlet Hastanemizin, İskenderun Devlet Hastanemizin, Acil Durum Hastanemizin ve Defne Devlet Hastanemizin inşasına da başladık. Bununla da yetinmiyor, Hatay'a bin yataklı en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz. Öte yandan riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan kentsel dönüşümlere ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini de artırıyoruz. Sağlayacağımız katkı sayesinde vatandaşlarımız, 0,79 vade farkı imkanıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yaralanabilecek. Ev sahiplerinin yanı sıra en az bir yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu krediden faydalanabilmesine imkan getirdik. Binaların güçlendirilmesi amacıyla da uygun koşullu kredi paketi sunuyoruz. Deprem felaketinin arından bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörü destekleyici diğer ek tedbirleri de hızla hayata geçirdik. Depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık, bölgedeki esnaf ve sanatkarların vergilerini erteledik. Bölgedeki esnaf ve sanatkarların kredilerini erteledik. Uygun faizli yeni kredi imkanlarını devreye aldık. Toplum yararına çalışma programı ile deprem bölgesinde istihdam edilecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek 50 bin kişiye çıkardık."

EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

Bir yandan depremin yaralarını sararken, diğer yandan da milletin rahat nefes almasını sağlayacak tedbirleri hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Bakan Nebati, "Son olarak en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilerimize ödediğimiz 1100 lira tutarındaki bayram ikramiyesini de 2 bin lira olarak belirledik. Bu düzenlemeler, EYT'li kardeşlerimizi de kapsamaktadır. Asrın felaketinin tüm yaralarını kapatana kadar hükümet olarak bizler de asrın gayretini göstermeye ve durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Hatay´ımızın bir kardeşlik şehri olduğunun farkındayız. Bizim de ülke olarak en büyük gücümüz buradaki kardeşlerimizdir. Türkiye en başta insanıyla güçlü bir devlettir." dedi.

'KÖPEK BALIKLARIYLA UĞRAŞMAKTAN UZAK DURMUYORUZ'

56 gündür deprem bölgesinde görevli bir bakan olarak çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Bakan Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kayıp falan değiliz, sahadayız. İnsanlarla beraberiz. Birlikte enkazın başında olduk, birlikte enkazı kaldırdık. Urfa'da olduğu gibi sel ile karşı karşıya kaldığımızda yine vatandaşlarımızla ilk andan itibaren birlikte kol kola güçlüklerin üstesinden gelmek için çalıştık. Eğer ortalıkta gözükmüyorsak, bilin ki ya bir depremzedenin yanında omzuna dokunarak gözyaşlarına ortak oluyoruz, ya da bir zelzeleyle beraber birlikte eşyalarımızı çıkarmaya gayret ediyoruz. Eğer yoksak bilin ki asrın felaketinin finansmanını sağlamak için toplantı üzerine toplantı, çözüm üzerine çözüm üreterek vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef biz bu çalışmalarımızı yaparken de köpek balıklarıyla uğraşmaktan da uzak durmuyoruz. Bir taraftan onlarla uğraşıyor, bir taraftan da elimizden gelen bütün gayretle bu mübarek ramazan gününde yüce rabbime birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesi için dua ederek yolumuza devam ediyoruz. Bir kez daha altını çizmek isterim ki biz vatandaşlarımız refah ve esenliğe kavuşturmadan bize durmak, dinlenmek haramdır." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Hatay / Antakya Gökhan KESKİNCİ Akif ÖZDEMİR

2023-04-03 20:09:03



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