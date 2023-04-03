Erbakan, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çadır kentleri ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İskenderun'da İsmet İnönü ve Nardüzü Mahallerinde kurulan çadır kentleri ziyaret etti. Çadır kent sakinleri tarafından karşılanan Erbakan, burada çocuklara oyuncak dağıttı. Çadır kentte kısa bir konuşma yapan Erbakan, depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Erbakan, 6 Şubat'ta yaşanan afetin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirterek, bir daha yaşanmaması konusunda temennilerde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Ufuk AKTUĞ

2023-04-03 20:31:25



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