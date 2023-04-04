TBB Başkanı Sağkan: Doğal afetin toplumsal felakete dönüştüğüne tanık olduğumuz süreci yaşadık



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay),(DHA)TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, deprem bölgesine ciddi bir destek sağladıklarını belirterek, "İnsanların hataları ve ihmalleriyle büyük bir doğal afetin, toplumsal bir felakete dönüştüğüne tanık olduğumuz bir süreci yaşadık" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan yönetim kurulu üyeleri ve birçok kentin Baro Başkanı ile birlikte Hatay'ın İskenderun Adliyesi'nde avukatlarla bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Erinç Sağkan, "5 Nisan bizim için çok önemli. O gün avukatların sorunlarını dile getiriyorduk. Ancak bu yıl depremden etkilenen büyük bir yıkım ve büyük bir felaket var. Bu felaketin insanların hataları ve ihmalleriyle büyük bir doğal afetin, toplumsal bir felakete dönüştüğüne tanık olduğumuz bir süreci yaşadık. Bu süreçte ayrıca Türkiye Barolar Birliği olarak deprem bölgelerine ciddi bir destek sağladık" dedi.

Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın ise 5 Nisan Avukatlar Günü'nün öneminden bahsederek, "Maalesef ki ülkemizin ve bölgemizin yaşadığı büyük yıkıntıda çok canlarımızı kaybettik. Bu nedenle birlik başkanımız da bizleri ziyaret etmeye ve destek olmaya geldi. İnanıyorum ki bu yıkıntıların altında kalan cübbelerimizi yeniden giyeceğiz ve adaleti savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-04-04 16:31:52



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