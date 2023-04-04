Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi (2)



AKAR: EGE VE AKDENİZ'İN DOSTLUK DENİZİ OLMASI SAMİMİ DİLEĞİMİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde baş başa görüşme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın ilk arayan, ilk yardım teklifinde bulunan ülkelerden olduğunu belirten Hulusi Akar, bu çerçevede Yunanistan'ın gerek arama kurtarma gerek insani yardım konusunda deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sağladığını söyledi. Yunanistan ile ilişkilerin her zaman iyi olması için karşılıklı gayretlerin sürdürüldüğünü aktaran Akar, sözlerine söyle devam etti:

"Tabii ki bazı sorunlarımız var, bu sorunlarımızı da çözmek durumundayız. Ege'nin iki yakasındaki komşu ülke olarak bizim sorunlarımız da dostluğumuz da çok boyutlu. Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu, yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı bir iş birliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yasayanların rahat ve güven içinde ve refah içinde yasaması temel düşüncemiz, arzumuz, isteğimizdir. Bu önemli ve anlamlı ziyaretten dolayı, bu sıkıntılı günlerde bize gösterdikleri nezaketten dolayı değerli dostum Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'a deprem sonrasında bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

PANAGİOTOPOULOS: AFETLER, ANLASMAZLIKLARIN NE KADAR KÜÇÜK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Nikolaos Panagiotopoulos ise Yunanistan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk dakikalarından itibaren Türkiye'nin uluslararası yardımla ilgili talebi çerçevesinde Avrupa Yardım Mekanizmasının harekete geçmesiyle ilgili üzerine düseni yaptığını söyledi. Türkiye'de depremden etkilenen insanlara destek olabilmek ve onlarla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Panagiotopoulos, ziyaretinde sadece Hatay'daki felaketin boyutlarını değil, bu felaketin neden olduğu yaraların sarılmasıyla ilgili harcanan çabaların boyutlarını da yakından görme fırsatı bulduğunu kaydetti. Panagiotopoulos, "Ben Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendisi Türkiye'ye bu zor günlerin aşılmasında Yunanistan olarak ellerinden gelen bütün desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler. Benzer trajediler, bize doğal afetler esasında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, problemlerin ne kadar da küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Başka bir açıdan da baktığımızda bu trajedilerin ve afetlerin aslında gerginliklerin azaltılması anlamında da bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu görüyoruz. Tabii bu tür felaketler hiç kimsenin hoşuna gitmez, hiç kimse bu tür felaketler sonrası mutlu olmaz. Ancak biz yine de bu felaketin bir son olmasını diliyor ve bu felaketin ülkelerimiz arasındaki istikrar ve iş birliğine vesile olan bir durum olarak hatırda kalmasını arzu ediyoruz" diye konuştu. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Hatay Akif ÖZDEMİR

2023-04-04 17:56:34



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