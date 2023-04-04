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Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitrakis ile buluştu

DHA

Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitrakis ile buluştu


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/HATAY, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitrakis, Hatay'da bir araya geldi. Bakan Soylu, "Depremin ilk günlerinde 133 Yunanistan arama kurtarma ekibi bu, zor zamanda burada bizimle birlikte oldu. Ardından 700'ü aşkın Türkiye'ye çadır gönderdiler. Yunanistan'a, Yunan halkına ve hükümetine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Yunan Bakan ise "İlgimi çeken bir hususta Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızıydı. Bu dünyada bile çok nadir görülen bir afet sonrasında 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, takdire şayan" dedi.
AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitrakis ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, baş başa görüşme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Depremin ilk günlerinde 133 Yunanistan arama kurtarma ekibi bu, zor zamanda burada bizimle birlikte oldu. Ardından 700'ü aşkın Türkiye'ye çadır gönderdiler. Bu konularda hem ülkemiz, milletimiz ve depremzedeler adına Yunanistan'a, Yunan halkına ve hükümetine teşekkürlerimizi iletiyoruz, sağ olsunlar. Bugün de Yunanistan Göç ve İltica Bakanı aynı zamanda bakan yardımcımız İsmail Bey ile (Çataklı) beraber havadan ve diğer deprem alanındaki tetkiklerini gerçekleştirdiler. Yunanistan halkının bize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiler, bundan sonra yapabilecekleri destekleri beraber değerlendirdik. Tabi gördükleri manzaradan da etkilendiler. Biz de kendilerine 58 gündür nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı ve burada neler yapmaya çalıştığımızı bu vesileyle bilgilendirdik. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinden bu destekler ve yardımlar geldi. Huzurunuzda tekrar bu insani yardımların tamamına burada bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.
'HACİM OLARAK YÜZDE 60'A ULAŞTIK'
Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "Yaklaşık kurduğumuz çadır miktarı 650 bine ulaştı. Bugün itibariyle konteyner kurulumu 50 bini geçti. Yaklaşık bütün bunlarla birlikte bu alanlara 20 bine yakın seyyar tuvalet, 10 bine yakın seyyar banyo kuruldu. Günde milyonlarca öğün yemek bu bölgede halen devam etmektedir. Kendilerine ramazan ayında olduğumuzu ve buna yönelik hazırlıkları da sürekli olarak gerek iftar gerekse sahur hazırlıkları olsun bunlarla ilgili süreçleri de yönettiğimizi ifade ettik. Enkaz çalışmalarını da yerinde gördüler hem de havadan gördüler. Enkaz çalışmaları konusunda da bugün Hatay'da hem havada hem de yerde tekrar Antakya'da özellikle dün de Hassa ve Defne'de çalışmaları yerinde gördük. Günde 13 bin kamyon enkazda çalışıyor. 26 bin toplam hem yıkılmış hem de acil yıkılacak binanın şu ana kadar 10 bininin enkazı ve acil yıkılması gereken binanın yıkılması tamamlandı. Hacim olarak da yüzde 60 civarına gelmiş durumdayız. Zannediyorum diğer illerle ilgili değerlendirmemizi daha önce yapmıştık. Ramazan Bayramı'na kadar işin birinci safhasını yani acil yıkılacak ve yıkım safhasını bitirmiş olacağız ve işin ikinci safhası yani sahadaki diğer acil yıkılacak daha doğrusu ağır hasarlı binalarla ilgili safhayı da bundan sonraki süreçte hemen başlamış olup onunla ilgili periyodumuzu hızlandıracağız. Bir taraftan geçici barınma stantlarımızı yükseltiyoruz. Bir taraftan da özellikle yeni yapılacak konutlarla ilgili temeller atıldı. Hem yer seçimleri yapıldı hem burada özellikle bütün illerde şehrin yaşayanları, kanaat önderleriyle bir araya gelindi" diye konuştu.
'ÇİN'DEN KATLANABİLİR 65 BİN KONTEYNER GETİRDİK'
Çin'den 65 bin konteyner getirildiğini de anlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: "Kırsaldaki konteyner kurulumlarımızı da zannediyorum 10-15 gün içerisinde başlayacak. Buna yönelik de Çin'den Türkiye'de bulunmayan bir konteyner cinsi katlanabilir getirdik. 50 bin artı 15 bin olmak üzere 65 bin adet. Bunlarla ilgili bunların yanına aynı zamanda seyyar tuvalet ve banyo koyuyoruz. İçlerinde elbette ki mutfakları da olacak. Bununla ilgili onları orada köylerimizin hem tarım hayatını devam ettirebilmek hem de bulundukları yerde kalabilmelerini temin edebilmek için kendi istedikleri alana kuracağız. Bütün oradaki çalışmaları, tasfiye çalışmalarını da yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan şunu da sağlıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin geçici iş yeri yapılması bazıları esnaf şeklinde yapılması hususunda bir çalışmamız oldu. Bu da bizim yeni yaptığımız çalışmalardan. Bunun da şu ana kadar 5 bine kadarını tamamladık. Kuralarla birlikte esnaflarımız buralarda alışverişine başladı. 5 bininin de bayramın son haftasına kadar tamamlanabileceği hususundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu aynı zamanda şehrin normalleşmesi yönünde bir adımdır. Milli Eğitim, Sağlık ve ilgili bakanlıklarımız kendi alanlarında ciddi bir çalışma yapmaktadır. Şehirlerin ilaçlamasından tutun, gıda kontrolüne kadar bütün sistemi her gün tek tek teyit ederek devam ediyoruz."
'GEÇİCİ ÇÖZÜMLER TAKDİRE ŞAYAN'
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitrakis ise depremden sonra harekete geçtiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Yunanistan buraya arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderdi. Helikopterle depremden etkilenen çok küçük bir bölgeyi havadan görme fırsatım oldu. Tabi bu zararın küçük bir yüzdesi. İlgimi çeken diğer bir hususta Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızıydı. Bu dünyada bile çok nadir görülen bir afet sonrasında 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, takdire şayan. Bölgenin yeniden toparlanması işine Yunanistan da uluslararası alan da yardım edecektir. Bu zor ve güç gerektiren bir iş ama yerine getirilecektir. Suriyelilerin barınma merkezini de görme fırsatım da oldu. Buradaki var olan yönetim ve organizasyon gerçekten çok harikuladeydi. Bunu kamuoyu önünde de söylemişimdir daha önce. Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye'ye yardım etmeli göç konusunda. Çünkü Türkiye bu hususla ilgili büyük bir yük üstlenmiştir. Ziyaretimin sebebi bu konular değildi. Ziyaretimizin sebebi dostluktu. Bununla da kalmasını istiyoruz. Savunma bakanlarıyla da gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret bu görüşmeler iki ülkenin de ilişkilerinin iyi yönde ilerlemesi bağlılığını göstermektedir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ
2023-04-04 19:16:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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