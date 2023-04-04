Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi (3)



BAKAN AKAR VE YUNAN MEVKİDAŞI DEPREM BÖLGESİNİ GEZDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile İGA Konteyner Kent ile Sağlık Bakanlığı Kocaeli Hastanesini ziyaret etti. Akar ve Panagiotopoulos daha sonra Sağlık Bakanlığının Kocaeli Hastanesine gitti. Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan, hastaneyi gezen Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra İGA Konteyner Kenti'ne geçti. Depremzede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Akar ve Panagiotopoulos konteyner kentteki incelemelerinin ardından alandan ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez ADANA,(DHA)

2023-04-04 21:52:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.