Kızılay'dan, Hatay'da mağdur esnafa malzeme desteği



Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/HATAY, (DHA)TÜRK Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerleri ve malzemelerini kaybeden 193 esnafa, içerisinde 100 parça tamir takımının bulunduğu takım çantası verdi.

Türk Kızılay ile Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerler Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED) iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında temin edilen yaklaşık 100 parça tamir takımının yer aldığı çantalar, elektrikçi, elektronikçi, saatçi ve cep telefonu tamircisi 193 esnafa ulaştırıldı. Antakya ilçesi minibüs garajında depremzede esnaf için kurulan çarşıda dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Türk Kızılay Akademi Başkanı Alparslan Durmuş, gönüllülerin yaptığı maddi bağış ve hırdavatçıların da destekleriyle tamir takımlarını temin ettiklerini kaydetti.

Durmuş, "24-28 çeşit malzeme var. Bunların hepsi bağışlardan oluşuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burada elektrik, elektronik, cep telefonu tamircileri için ayrı malzemeler bulunuyor. Tesisatçılar için matkaplar, şarjlı matkaplarımız var. Ortak malzemeler ve farklılaşan malzemelerden oluşan bir çanta hazırlamış olduk. Bugün de teslim edeceğiz. Bu çarşı 72 dükkandan oluşuyor. Buradaki iş yerleri de Hataylı küçük esnafa valilik tarafından dağıtıldı. Biz o esnafla burada malzemeleri buluşturacağız. Hem de kendilerine dükkan düşmemiş olan başka yerlerde çalışanlara da meslek odası vasıtasıyla çantaları ulaştıracağız. Meslek odası ihtiyaç duyan esnafı belirlemiş oldu. O esnaf ve sanatkarlara bunları ulaştırmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından tamir takımlarının içerisinde olduğu takım çantaları esnafa dağıtıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-04-05 16:21:53



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