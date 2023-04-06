Kampanyası için verilen kumbarayı almayan İnce: Ben seçilince Çankaya Köşkü'ne getir (2)



İSKENDERUN'DA ÇADIRDA İFTAR YAPTI

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Adana'dan geçtiği İskenderun ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. İnce, İsmet İnönü Mahallesi´nde kurulan çadır kenti gezerek, burada vatandaşlarla sohbet etti. İftar saatine yakın Özcan ve Hülya Vurucu çiftinin çadırına konuk olan İnce, aile ile birlikte iftarını yaptı. İftardan sonra açıklamalarda bulunan İnce, "Hatay'a 6´ncı gelişimiz. Türkiye büyük bir devlettir. Depremden sonra çadırlar, konteynerler ve insanların yemeiçme sorununu devlet ve belediyelerimiz çözdü. Hizmet eden herkese teşekkür ederim. Konutlar da yapılacak. Onda da bir sıkıntı yok ama depremden önce ve deprem anında kötü yönetilmiş. Depremden önce kötü yönetildi ve bütün planlar çöpmüş. Yani 'Hatay'da deprem olursa Kahramanmaraş yardım edecek. Peki 2´sinde birden deprem olursa ne olacak?' Bunu bir türlü düşünemediler. Devletin yaptığı bütün planlar çöpmüş. Olası bir İstanbul depreminde Eskişehir´den Edirne´ye kadar bir yıkım olacağı için bu planları yeniden gözden geçirmek lazım" ifadelerini kullandı. (DHA)Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA) DHA-Politika Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-04-06 20:56:34



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