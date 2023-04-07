LÖSEV, Hatay'da kanser hastaları ve ailelerini iftarda buluşturdu



Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/HATAY, (DHA)- LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Hatay'da kanser hastaları ve aileleriyle iftarda buluştu. LÖSEV'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Dr. Üstün Ezer, "Belediyelerden kalıcı bir yer istedik. Hem bir sağlık merkezi hem okul hem de rehabilitasyon merkezi için söz aldık" dedi.

LÖSEV, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da kanser hastaları ve ailelerinden oluşan 100 kişiyi, Antakya Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftarda bir araya getirdi. Kanser hastalarına moral vermeyi amaçlayan LÖSEV'in iftarına Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer ve Genel Koordinatör Hülya Ünver de katıldı. Dr. Üstün Ezer, "Ramazan ayında Antakya'daki hem hastalıkla mücadele eden hem de deprem nedeniyle büyük acı çeken çocuklarımızla kucaklaşmak istedik. Adana'dan da gelenler oldu. Onlara, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Maddi-manevi destek olmaya çalıştık. Acılarını paylaştık ama eski güzel günlerine döndürmek için biraz zaman gerekecek. Antakya'da kalıcı, güzel eserler yapmak istiyoruz. Belediyelerden kalıcı bir yer istedik. Hem bir sağlık merkezi hem okul hem de bir rehabilitasyon merkezi için söz aldık. İnşallah yakın zamanda bunu hayata geçirirsek çocuklar için çok faydalı olacak. Çocuk olmak farklı bir şey. Lösemi gibi zor bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz ardından deprem gibi bir sarsıntıyı yaşıyorsunuz. Onların psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Önümüzdeki aylarda onları hayata bağlayacağız. Projelerimiz çerçevesinde onları diğer kentlerde misafir edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-04-07 13:35:58



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