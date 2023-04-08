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Hatay'da geriye tadımlık 2 'Petek' kaldı

DHA

Hatay'da geriye tadımlık 2 'Petek' kaldı


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/HATAY, (DHA)HATAY'ı harap eden deprem, baklavasıyla ünlü, 81 yıllık hikayesi Çamlıhemşin'e uzanan Petek Pastaneleri'ne de ağır hasar verdi. 6 lezzet şubesinden 4'ü artık olmayan mekanın 400 personelinden 12'si aileleriyle birlikte, depremde yaşamını yitirmiş, hayatta kalanların çoğu başka kentlere göçmüş. Petek Pastaneleri'nden geriye 150 personel ve 2 şube kalmış. Rizeli dedesinin Rusya'da öğrendiği mesleğin dördüncü kuşak temsilcisi Bayram Alpagül (60), kolu kanadı kırık İskenderun'da, dededen kalma 81 yıllık lezzeti yaşatmak için zorlu yola, "Vazgeçmeyeceğiz" diyerek koyulduğunu belirtti.
Çamlıhemşinli Hasan Usta, 1900'lü yılların başında, çalışmak için Rusya'ya gitmeye karar verdiğinde Petek Pastanesi'nin adı bile yoktu ortada. Hamuru karmayı, fırını yakmayı, tatlıya şerbet vermeyi Rusya'da öğrenip, ardından oğlu Tevfik Alpagül'ü de aldırmış yanına. 7 yıl da İran mutfağındaki ustaların yanında çalışmış baba-oğul. 1939'da, Hatay Türkiye'ye ilhak edilince (bağlanınca) İskenderun'da bir fırının satıldığını duyup buraya gelmişler.
HATAY'IN İLK PASTA SALONU
İskenderun Şehit Pamir Caddesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanda yeni hayata başlangıç yaparken, cama 'Hemşin Pastanesi ve Fırını' yazan tabelayı astılar. O zamanların deyimiyle Hatay'ın ilk 'pasta salonu' olan mekanla ilgili yaşananları Bayram Alpagül anlatıyor:
"O zamanlar şehir küçükmüş. Dedem pastaneyi açtığında 4 masa, 16 sandalyesi varmış. Sonraki süreçte çalışarak, üreterek şehir de büyüdükçe biz de büyüdük ve buralara geldik. Babam Necati Alpagül de babasından öğrenmiş mesleği. Ben de babamdan devraldığım mesleği oğullarım Kudret ve Onur'a devredeceğim. Müşterimizle aile gibiyiz. Burası küçük bir yer olmasından dolayı yüzde 80'ine ismiyle hitap ederiz. Böyle bir diyaloğumuz var. Ata mesleğimiz olduğu için biz bu işe çok ticari de bakmıyoruz."
3 ŞUBE YIKILDI 4'ÜNCÜYÜ DENİZ GÖTÜRDÜ
Depremde 3 şubesi yıkılan Petek Pastanesi'nin sahildeki şubesi de denizin yükselip ana caddeleri ve ara sokakları, sular altında bıraktığı günlerde kullanılamaz hale gelmiş. Hatay'daki 6 pastanesinden 4'ünün yok olduğunu belirten Bayram Alpagül, şu an 150 çalışana düştüklerini anlatıyor. Aileleriyle birlikte 12 personelinin depremde hayatını kaybettiğini belirten Alpagül, "Depremi bu boyutta beklemiyorduk. Burası deprem bölgesiydi ama böyle olacağını düşünmedik. Herkes çok zarar gördü. İskenderun'dan daha çok Antakya zarar gördü. Oradaki şubemiz yerle bir oldu. Sonraki süreçte de toparlanmak için harekete geçtik. Bizim 400'e yakın çalışanımız var. Büyük bir kısmı şehir dışında. Çünkü evleri yıkıldı, çocuklarının okulları yok. Geçici barınma için bir yerlerdeler. Tekrar onları toparlamak, şehre getirip kalacak yerlerini okullarını ayarlayıp, tekrar eski düzene getirmek için mücadele ediyoruz" dedi.
'HATAY BİZE EMANET'
Tekrar toparlanmak için kentteki herkesin planlama yaptığını kaydeden Alpagül, depremden sonra yeniden başlamaktan başka yol görmediklerini söyleyerek, "Hatay, atalarımızın bize emanetidir. Hatay bizim vatanımız. Sadece Hataylılara değil tüm Türkiye'ye emanet. Tüm Türkiye'nin buraya sahip çıkıp, ayağa kaldırmak için çaba sarf etmesi lazım. Onun için hepimize bu görev düşüyor. Biz elimizden gelenin daha fazlası için çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapacağız elimizden geldiği kadar. Hiç vazgeçmeyeceğiz, devam edeceğiz" diyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay
2023-04-08 10:28:54

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