Bosna Hersekli çocuklardan deprem bölgelerindeki yaşıtlarına hediye

Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)BOSNA Hersek'te yaşayan çocuklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaların yıkıldığı Hatay'daki yaşıtlarına hediye paketleri gönderdi. Yetim Vakfı Beykoz Gönüllüleri tarafından dağıtılan yardımlar, depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

Kırıkhan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerde evleri yıkılan aileler, Beykoz Belediyesi tarafından ilçe stadına kurulan çadırkente yerleştirildi. Bosna Hersek'te yaşayan çocuklar, kendileri gibi her yaştan çocuklar için 7 bin hediye paketi hazırladı. Paketler, hava yolu ile Türkiye'ye gönderildi. Reyhanlı Lojistik Merkezi'ne getirilen hediye paketlerinden 500'ü, Yetim Vakfı Beykoz Gönüllüleri tarafından teslim alındı. Çadırkente getirilen paketler, gönüllüler tarafından kamyonetten indirildikten sonra çocuklara dağıtıldı. Üzerine hangi yaş grubuna ait eşya olduğunun not edildiği paketleri alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Depremden olumsuz etkilenen çocuklara psikososyal destekler de düzenleyen vakfın Beykoz Gönüllülüleri Başkanı Şeref Kaçmaz, depremin ilk gününden bu yana bölgede olduklarını kaydetti. Kaçmaz, "Öncelikle yardımlarını esirgemeyen bütün milletimize teşekkür ediyoruz. Burada Bosna Hersek'teki her yaş grubundan çocuklarımızın evlerinde, okullarında hazırladıkları hediye paketlerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yetim Vakfı olarak Beykoz Belediyesi ile ortak proje gerçekleştirmek istedik. Bölgede ihtiyaçlar bitmedi. Bütün milletimizin yardımlara devam etmesini rica ediyoruz. Özellikle köylere, kenar köşedeki insanlara ulaştırılması için bizzat fiziken gönüllü olmalarını tavsiye ediyoruz. Yardımların süreceğine eminiz. Aynı şekilde Bosna Hersek'teki çocuklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-04-09 14:33:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.