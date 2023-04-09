Altınözü´nde deprem konutları inşaatı ikinci kata yükseldi

Akif ÖZDEMİR/ ALTINÖZÜ (Hatay),(DHA)HATAY´ın Altınözü ilçesinde bir süre önce temelleri atılan deprem konutlarında inşaat çalışmaları ikinci kata yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok can kaybı ve yıkıntıya neden olduğu Hatay´da yaralar sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentte 9 bin 264 konut ve köy evi için temeller atıldı, toplamda 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacağı bildirildi. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmaların Altınözü ilçesi ayağında 364 konut için 250´ye yakın personel, 20 iş makinesi ve 30 kamyonun çalıştığı, konutların ikinci kata kadar yükseldiği görüldü. Çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay Akif ÖZDEMİR
2023-04-09 14:53:26
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