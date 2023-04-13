Deprem molozları, Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki alanda dağ gibi oldu



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'nın Samandağ ilçesinde 280'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki boş alana dökülen deprem molozları, dağa dönüştü. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "İçerisinde asbest, kadmiyum gibi ağır metaller içeren molozların buraya dökülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kamyonlara doldurulan molozlar, 280'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki boş alana taşınıyor. Kamyonlarını birinin gelip, diğerinin gittiği alana dökülen, iş makinesiyle istiflenen molozlar, dağ gibi oldu.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, her yıl binlerce kuşun bölgede konakladığını belirterek, "Afrika ve Asya'dan gelen kuşlar, burada mola verip, beslendikten sonra kuzeye doğru yollarına devam ediyor. Depremin hemen ardından toplanan molozlar buraya taşınmaya başlandı. Koca bir yığın haline geldi ve yükselmeye de devam ediyor. İçerisinde asbest, kadmiyum gibi ağır metaller içeren molozların buraya dökülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Toz haline gelen bu maddeler, rüzgar nedeniyle savruluyor ve kanser riskini artırıyor. Bu durumdan akciğer solunumu yapan deniz canlıları ve kuşlar da etkileniyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-04-13 10:31:06



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