Hatay'a içme suyu analizleri için filtrasyon cihazları gönderildi



HATAY, (DHA) İki ay önce meydana gelen depremlerle birlikte 11 il hem maddi hem manevi yaralar aldı. Yaşamını çadır ya da konteynerlerde sürdüren pek çok insan, şimdi ise su kirliliğiyle mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapan filtre ve filtrasyon teknolojileri şirketi Sartonet, Hatay´a suların analiz edilmesi için membran filtrasyon cihazı ve ekipman bağışında bulunduğunu açıkladı.İki ay önce yaşanan büyük depremler, bölgedeki yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Depremzedeler barınma, yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçlarının dışında hijyen konusunda da zorluklar yaşamaya devam ediyor. Konuya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Hatay'daki şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ve şebeke suyundan farklı noktalarda örnekler alınarak mikrobiyolojik, bakteriyolojik ve kimyasal analizlerin sürdürüldüğünü belirtti.Almanya menşeli uluslararası laboratuvar ekipman tedarikçisi Sartorius´un Türkiye temsilcisi Sartonet´in Genel Müdürü Ömer Erdem, "Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım etmek için çalışıyoruz. Son olarak içme sularının analizi için Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak membran filtrasyon cihazımızı, ekipmanlarımızı ve uzman bir personelimizi bölgeye yönlendirdik" dedi."DEPREM BÖLGESİNDEKİ SU ANALİZLERİNİN HIZLI VE DOĞRU ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ""Deprem sonrası bölgedeki su kaynaklarında kirliliğin artmasına karşın daha fazla önlem alınmalı" diyen Ömer Erdem, "Ülkemizi derinden etkileyen depremin ilk gününden itibaren bölgeye destek veriyoruz. Su kirliliğinden vatandaşlarımızın etkilememesi adına analizlerin yapılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu analizlerin doğru ve hızlı sonuçlanması, toplum sağlığı açısından son derece önemli. Membran filtrasyon, sularda mikrobiyolojik analizlere dair yönetmelikler ve standartlara uygun tek yöntemdir. Depremzedelerimizin sağlığını önemsiyoruz, depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay´ın da böyle bir analize ihtiyacı olacağını düşündük. Konuyu Sağlık Bakanlığı'na ilettik. Bakanlığımızla koordineli olarak Hatay için oluşturulan acil su analiz laboratuvarına bir uzmanımızla birlikte membran filtrasyon sistemi ve ekipmanlarımızı sevk ettik" ifadelerini kullandı."FİLTRASYON VALİDASYON EĞİTİMLERİMİZİN TÜM GELİRİNİ DEPREMZEDELERİMİZE BAĞIŞLADIK"Erdem, "40 yıla yakındır Türkiye'de başta ilaç olmak üzere, gıda, içecek ve kimya sektörlerinde filtre ve filtrasyon teknolojilerinde hizmet veren tek yetkili Sartorius temsilcisiyiz. Yerel ve uluslararası standartlarda müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışını benimsiyoruz. Bilgi ve deneyimimizi faydaya dönüştürmek için çıktığımız bu yolda yaklaşık 4 yıldır Sartonet Akademi'yle filtre ve filtrasyon validasyonu üzerine eğitimler veriyoruz. Ülkemizi derinden etkileyen depremin ilk aşamasından itibaren Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimine yönelik düzenlediğimiz eğitimlerin tüm gelirini de depremzedelerimize bağışladık" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay DHA

2023-04-13 11:02:06



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