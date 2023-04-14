Hatay'da yediemin otoparkı, araç mezarlığına döndü

Nezir GÜNEŞ/HATAY, (DHA)HATAY'da yıkılan binaların enkazından çıkarılıp Antakya ilçesinde yediemin otoparkına taşınan araçlar dronla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, çekiciyle taşınıp Antakya ilçesinde, toplu araç mezarlığını andıran yediemin otoparkına çekiliyor. İki bine yakın aracın bulunduğu otoparktaki araçlar, şasi ve plakalarından tespit edilip, tescil belgesiyle gelen depremzedelerin kendisi veya birinci derece yakınlarına teslim ediliyor. Bugüne kadar 780 depremzedenin hasar gören aracını aldığı belirtildi. Otoparkta bulunan araçlar da dronla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Nezir GÜNEŞ, Salih KESKİN
2023-04-14 11:15:56
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