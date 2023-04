Ünlü isimlerden depremzede çocuklara moral ziyareti

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)Hatay´da Atış Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, depremzede çocuklar ünlü sanatçılar, oyuncular, fenomenler, doktor ve psikologlarla bir araya geldi. Çocuklarla oyunlar oynayan ünlü isimler, eğlenceli yarışmalar düzenleyip, depremin yaralarını sarmak için çabaladı.Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Dr. Ender Saraç, bir televizyon yarışmasında ünlü olan Ardahan Özkanbaş, sunucu Ata Çağlayan, oyuncu Hülya Diken, fenomen Şeyda Aydın, organizatörler Semra Türk ve Dilek Çakır, ünlü şef Yıldız Öz Samaha, Psikolog Yeşim Akıncı ve Uzman Klinik Psikolog Tuna Tüner, Antakya´da kurulan konteyner ve çadır kentlerdeki depremzede çocuklar ve aileleri ziyaret etti. Ayrıca depremin olduğu ilk günden bu yana 66 gündür yardım dağıtım merkezinde görevli olan Atış Vakfı, İhtiyaç Haritası ve Nef Vakfı gönüllüleriyle bir araya geldi.Hatay´da Antakya Expo alanındaki çadır kentte yaşayan 300 çocuk, ünlülerle birlikte gün boyu çuval yarışı, halat çekme, voleybol, yumurta taşıma, bilgi yarışması gibi eğlenceli aktivitelerle moral buldu. Oyunlar ardından çocuklara oyuncak hediye eden ünlüler, depremzedelerle de sohbet edip, onlara hijyen malzemeleri dağıttı. Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.ARSLAN: PSİKOLOJİK DESTEK İÇİN BURADAYIZAtış Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlker Arslan, depremin olduğu ilk günden itibaren tüm ekip ve ekipmanlarıyla birlikte faaliyet göstermeye başladıklarını belirterek, "Bugün de faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Faaliyetlerimizin 3´üncü fazı olan; psikolojik danışmanlık fazı için buradayız. Alanında uzman psikolog arkadaşlarımız, sanatçılarımız ve gönüllülerimizle birlikte bölgedeki yaklaşık 300 çocuğumuzun rehabilitasyon süreci ve mutlu bir yaşam sürmeleri, yaşadıkları olayı unutmaları adına buradayız. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızla değişik aktiviteler yapıp, oyunlar oynayacağız. Aslında bu süreçler için tam doğru zamandayız. Şu an onların sevgi, ilgi ve bizle birlikte olmaya ihtiyaçları var. Bu fazları devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.MORGÜL: EN BÜYÜK TRAVMAYI ÇOCUKLAR YAŞADIÜnlü sanatçı Yılmaz Morgül ise 6 Şubat´tan itibaren deprem bölgelerini ziyaret ettiğini belirterek, "Daha önce de Hatay´a gelmiştim. Çocuklar beni çok seviyor. Bana, `Survivor Morgül ile beraber olmak istiyoruz´ diyerek, Hatay´a ne zaman geleceğimi soruyorlardı. Bu Hatay´a 5´inci gelişim. Özellikle çocuklar en büyük travmayı yaşadı. Onların psikolojisi benim için çok önemli. Onları o travmadan biraz olsun uzaklaştırmak, hayatlarına sevgi katıp, oyun oynayarak dokunabilmek beni çok mutlu ediyor. Türkiye´deki konser gelirlerini depremzedelere bağışlayan ilk sanatçılardan biriyim. Çalıştığım tüm mekanlara da bu ricayı yaptım. Hepsi de kabul etti. Bu şekilde konserlerime devam ediyorum" dedi.ÖZKANBAŞ: 2 DAKİKA İÇİNDE HER ŞEYLERİNİ KAYBETTİLERÇocuklarla oyun oynayan Ardahan Özkanbaş da depremzedelere ellerinden gelen desteği verebilmek için Hatay´a geldiğini dile getirerek, "Çocukların yüzlerinde tebessüm olmaya ve onları mutlu etmeye geldik. Onlar çok feci bir acı yaşadı. Çok üzgünüz. Bugünü onlar için ayırdık. Acılarını paylaşmak istedik. Çocukların oyun oynadığını, yüzlerinin güldüğünü görmek bizi mutlu ediyor. Onların şu an bir evi yok. Depremden önce her şeyleri vardı ancak 2 dakika içerisinde her şeylerini kaybettiler. Sadece bugün değil, ömrümüzün geri kalanında da ne kadar imkanımız varsa onlarla paylaşmamız lazım. Burada gördüğüm ortam beni çok yaraladı. Onlarla birlikte olmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay DHA

2023-04-14 13:01:18



