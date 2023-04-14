Bakan Soylu: Seçimler deprem bölgesinde prefabriklerde yapılacak (3)



'HATAY´DA 21 BİN 391 ENKAZDAN 14 BİNİ KALDIRILDI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş´taki programı sonrası Hatay´a geçti. Burada koordinasyon toplantısına katılan Bakan Soylu, ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, Hatay'da bayram öncesi 10 bin aileyi konteyner alanına geçirmiş olacaklarını belirterek, "Ramazan ile ilgili aş, iftar ve sahur programları aynı şekilde devam ediyor. Ancak bir mesele var o da enkazla alakalı. Hatay'ın tüm ilçeleriyle birlikte 21 bin 391 enkaz var. Bu 21 bin 391'in şu ana kadar 14 bini kaldırıldı. Hem acil yıkılacak hem de enkaz halinde olanlar kaldırıldı ve döküm sahalarına getirildi. Günde ortalama 14 bin kamyon sefer yapıyor Hatay'da. Yani genel bölgenin hemen hemen yüzde 40'ı burada bir çalışma devam ediyor. Başta söylediğim gibi diğer illerin bayrama kadar biteceğini değerlendiriyoruz. Ancak Hatay'da bir 10 günlük daha sürecimiz olduğu konusunda bir tespitimiz, öngörümüz var. Bayramdan sonra bir 10 günlük süreç var" dedi.

`HABİB-İ NECCAR'IN RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMESİNİN SEBEBİ TARİHİ MİRASI KORUMAK´

Deprem bölgesinde hem enkaz, hem de yıkım alanını ilgilendiren tarihi mirasların yer aldığını da belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Özellikle Habib-i Neccar Camii'nin etrafında oraya Kültür ve Turizm Bakanımız da geldiler. Gerekli değerlendirme ve tespitleri de yaptılar. 5 Nisan'da burası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildi. Maalesef birtakım özellikle Hatay'a yönelik bir bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı bilerek oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü oluşturmaya çalışanların bizden de daha iyi bildiğini ve takip ettiğini biz de biliyoruz. Birincisi o bölgede öncelikle tespitler yapıldı ve o alan riskli alan ilan edildi. Orada yollar da dahil olmak üzere ciddi derecede bir yıkıntı var. Bu yıkıntıya şu ana kadar çok az müdahale edildi. Hatay'daki Kültür Bakanlığımız ile birlikte Kazı Başkanlığı bizzat, Valilik, AFAD, Çevre ve Şehircilik, hep beraber bir çalışma içerisinde olan ve Kazı Başkanlığı'nın başkanlığında yürütülen bir o tarihi mirasa ait bir süreç söz konusu. O da şu; ilk önce o Habib-i Neccar ve etrafındaki alanla ilgili yolları kapatan taşlar numaralandırılacak. Ardından onlar bir alana taşınacak ve orada tarihi miras olan var, tarihi miras olmayan yapılar var. Elbette ki bütün bu yapıldıktan sonra tarihi miras olanlar duracak ama tarihi miras olmayan yapılar oradan enkaz olarak kaldırılacak. Birinci süreç böyle işleyecek. İkinci süreç artık buraya herhangi bir riskli alan olduğu için yerine de dahil olmak üzere bir şeyin yapılma imkanı varsa da yapılamayacak deniyor. Bu da doğru bir bilgi değil, yanlış bir bilgi. Özellikle maalesef, üretilen bir bilgi olarak değerlendirmek zorundayız. Tam anlamıyla riskli alan ilan edilmesinin sebebi, tarihi mirasımızı korumak. Yani oradaki tarihi mirasımızı korumak ve o hassasiyet ve iş planı içerisinde çalışmak. Burada gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Valimizin, vali vekilimizin başkanlığında gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Buradaki süreç de bu şekilde yürümüş olacak. İnşallah bayram, Kadir Gecesi hazırlıkları yapılıyor. Bütün bunlarla birlikte burada depremzede hemşehrilerimizin sonuna kadar yanlarında olacağız ve onları yalnız bırakmayacağız." (DHA)

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ HATAY, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR Eser PAZARBAŞI

2023-04-14 16:31:13



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