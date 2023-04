Altınözü´ndeki 364 deprem konutunun inşası eylülde tamamlanacak

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY´ın Altınözü ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 364 konut ve 5 dükkanlı ticaret merkezinin inşası sürüyor. TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt, radye temel ve tünel kalıp taşıyıcı sistemlerinin kullanıldığı projenin eylül ayı sonunda tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay´da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´na bağlı TOKİ eliyle kalıcı konutların yapımı sürüyor. TOKİ konutlarının inşa sürecinde radye temel ve tünel kalıp taşıyıcı sistemleri kullanılıyor. Bu kapsamda Altınözü ilçesine bağlı Karsu Mahallesi´ndeki 364 konut ve 5 dükkanlı bir ticaret merkezi projesi de sürüyor.

`GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ´

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt, konutların eylül ayı sonunda tamamlanacağını ve hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Konutların depreme dayanıklı olacağını aktaran Bayburt, "Burada temel kazısı devam eden, temeli doldurulan, kaba inşaatına geçen binalar var ve gayretli bir çalışma yürütüyoruz. Alanda eski biten konutlarımız da var. Onlarda en küçük bir hasar bile yok. Bu konutları da aynı modelle yapıyoruz. Önceden yapılan zemin etütleri önemli. Hazırlanan projelerde radye temel üzerine tünel kalıp sistemi kullanıyoruz. Bu da hem depreme dayanıklı hem de hızlı ve kaliteli üretim sağlıyor. Vatandaşlarımızı bir an evvel konutlarına oturtmaya, ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilk başlayan projelerin bir yıl içinde tamamlanması talimatı var. Buranın süresi ise 270 gün. Gayretle çalışıyoruz" dedi.

`VATANDAŞIMIZ HER ŞEYE LAYIK´

Projenin detaylarına ve konutların sağlamlığına dikkat çeken Bayburt, "Konutların oturtulduğu zeminde ciddi bir kayalık oluşum var. Sağlam bir zemin ve bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Temel kazısından sonra radye temelin imalatı yapılıyor. Devamında da tünel kalıp sistemle beton dökümünü yapıyoruz. Ağır bir sistem olduğu için kule vinç yardımıyla sökülüp, montajlanıyor. Bu hem pratiklik ve hız sağlıyor hem de işlerin düzgün ilerlemesini yanında getiriyor. Pahalı bir sistem ancak vatandaşımız her şeye layıktır. Sağlam ve dayanıklı bina yapmak bizim için önemli" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-04-15 12:49:25



