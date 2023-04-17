UEDAŞ ekipleri Hatay´da onarım çalışmalarını sürdürüyor



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)- ULUDAĞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) ekipleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde; depremin ilk gününden itibaren Hatay´daki mesaisini aralıksız sürdürüyor. UEDAŞ ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay´da çalışmalarını ilk günden bu yana hız kesmeden sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, AFAD ve TEDAŞ koordinesinde kentteki mahallelerde görev yapan UEDAŞ saha ekipleri, trafo bölgelerindeki bakım ve onarımları sağlarken, aydınlatma, ilave direk, iletken çekimi gibi çalışmalarla da enerji sürekliliğine destek sağlıyor. Ekiplerin afet bölgesindeki dönüşümlü enerji nöbetinin teknik detaylarını açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Depremin ilk günü UEDAŞ arama kurtarma ekibimiz bölgeye ulaşarak 89.saatte 2 kişiyi enkazdan canlı çıkarmayı başardı. Eş zamanlı olarak yardım tırlarımızı bölgeye gönderdik. Öte yandan destek ekipleri ile birlikte toplamda 30 kişilik ekibimiz Hatay´a ulaştı. O gün başlayan mesai bugün de devam ediyor. Enerji dağıtımına ilişkin tüm görevleri yerine getiriyorlar. Zor ve meşakkatli bir süreç. Bizler Toroslar EDAŞ ile sahada iyi koordine olarak enerjinin en hızlı şekilde verilmesini sağlıyoruz. Şu anda ekiplerimizin çalışması devam ediyor. 15 günde bir dönüşümlü olarak burada emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son güne kadar bize verilen görevi yerine getireceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay DHA

2023-04-17 09:37:37



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