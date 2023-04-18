İTALYAN ŞEFLERDEN DEPREMZEDELERE İFTAR YEMEĞİ

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı MCS Aurelia gemisinin İtalyan şefleri, 500 kişi için iftar yemeği hazırladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzede ailelerden bazıları, 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na yanaşan 'MSC Aurelia' adlı yolcu gemisine yerleştirildi. Gemide görevli İtalyan şefler Antonio Guarino ve Giuseppe Ferraro, Kadir Gecesi'nin yaşandığı gün, ilçeye bağlı Sarıseki Mahallesi'nde depremzedeler için iftar yemeği hazırladı. 500 kişilik yemek, İtalyan şefler tarafından depremzedelere ikram edildi. Ayrıca ilçedeki depremzede vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni barındıkları çadır kentlerde idrak etti, hayatını kaybedenler için dualar okundu. Görüntü Dökümü

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Yemeklerin dağıtılması

Yemek alan depremzedeler

Medlog Mersin Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu'nun açıklaması

Çadır kentten görüntü

Çadırda namaz kılınması

DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Haber Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

2023-04-18 01:10:19



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