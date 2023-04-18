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Ünlüler, depremzede çocuklara Antakya´da etkinlik alanı oluşturdu

DHA

Ünlüler, depremzede çocuklara Antakya´da etkinlik alanı oluşturdu


Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)Hatay´da Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu Koton gönüllüleri çocuklarla bir araya geldi. Ünlü isimler etkinlik alanında çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Çocuklara bayram hediyelerinin de verildiği etkinlikte konuşan Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, "Minik bir festival düzenlemeye çalışıp, oyun parkları kurduk ve çadırda çeşitli atölyeyeler yaptık. Çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık" dedi. Koton gönüllüleri, deprem bölgesi destek projeleri kapsamında yaklaşan Ramazan Bayram ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antakya´daki depremzede çocuklara özel bir etkinlik alanı oluşturdu. Hazırlanan oyun çadırında pedagog ve anaokulu öğretmenleri eşliğinde resim, yüz boyama, dans, el işi etkinlikleri yapan çocuklar, Koton´un davetlileri Ebru Şallı, Şahika Ercümen, Doğukan Manço, oyuncu Begüm Birgören, Ahmet Haktan Zavlak ve Yasemin Şefik gibi isimlerle oyunlar oynadı. Ayrıca yaklaşık bin çocuğa da içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu Koton çantaları verildi.  Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz bu özel günle ilgili "Bugün çocuklarımızla bayramlaşmak, onlara desteğimizi hissettirebilmek için Koton Gönüllüleri ve değerli dostlarımızla birlikte buradayız. Birlikte dans ettik, şarkılar söyledik, sohbet ettik. Çocuklarımızı mutlu edeceğini düşünerek hediye paketleri hazırladık, her çocuğumuz için yaşlarına göre bayramlık giysiler, boyama ve okuma kitapları, oyuncaklar getirdik. Bugünü güzel geçirmelerini ve yüzlerindegülümsemeyle buradan ayrılmalarını sağlayabildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu."DEPREMDE 5 KOTON ÇALIŞANINI KAYBETTİK" Depremde 5 Koton çalışanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Depremin ilk anından itibaren pek çok gönüllü gibi bölgeye yardımlarımızı ulaştırmaya çalıştık. Bölgede 500 çalışan ve 26 mağazamız bulunuyordu. Bundan dolayı bölgeye ulaşmak nispeten kolay oldu. Canla başka buraya el uzatmaya çalıştık. Sadece giysi değil her alanda yardımlar yaptık. Bugün de yaklaşık bin çocuğumuzu ağırladık. 23 Nisan kıyafetleri getirdik ve çocuklarımızın bedenlerine göre verdik. Daha sonra boyama ve okuma kitabı, boyama kalemi, şekerlemeler verdik. Oyun parkları kurduk ve çadırda çeşitli atölyeler yaptık. Onlar için minik bir festival düzenlemeye çalıştık. Onların yüzlerini güldürmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.  "ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İSTEDİK" Koton Adana Bölge Müdürü Hasan Öztepe ise çok hızlı aksiyon alarak depremin ilk günü öğleden sonra Hatay´a ulaştıklarını kaydederek, "Üzücü depremin ardından hem çocuklarla birlikte keyifli zaman geçirme hem de onları mutlu etmek istedik. Depremin akabinde hem çalışanlarımızın hem onların akrabalarının hem de diğer depremzedelerin yanındaydık. Lojistik çok sıkıntıydı ancak kendi ailelerimizi bırakıp, bulabildiğimiz araçlarla bölgeye ulaştık. Temel ihtiyaçların yanı sıra mağazalarımızı açarak depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşıladık. Akabinde ısınma ve barınma ihtiyaçları için çadırlar temin ettik, gıda desteğinde bulunduk. Bu anlamda şirketimle gurur duyuyorum" dedi.  EBRU ŞALLI: ÇOCUKLARLA OLMAK ÇOK BAŞKA BİR DUYGU Çocuklarla birlikte vakit geçiren ünlü model Ebru Şallı da çok duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "Cesaretimi ancak toplayabildim ve Hatay´a geldim. Daha önce de gelmiştim ancak yıkıcı depremin ardından ilk defa geliyorum. Birçok yardım yaptık ancak burada çocuklarla birlikte olmak çok başka bir duygu. Ben de Koton ailesini bir ferdi olarak buradayım ve çocuklarla birlikteyim. Sarıldık, birlikte fotoğraflar çektirdik, onları giydirdik. Çok güzel bir gün geçiriyoruz" diye konuştu. DEPREMDEN ETKİLENEN 200 KIZ ÇOCUĞUNA YAŞAM BOYU EĞİTİM BURSUKoton, depremden etkilenen bölgeler için kalıcı iyileşme projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Türk Eğitim Vakfı ile birlikte depremden etkilenen 200 kız çocuğunun lise birinci sınıftan itibaren eğitim-öğretim hayatlarının sonuna kadar yararlanabilecekleri bir burs fonu oluşturuyor. Deprem nedeniyle eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması hedefiyle oluşturulan program içinde öğrencilere mentorluk, staj, kariyer planlama gibi farklı destek sistemleri de oluşturulacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez DHA
2023-04-18 13:41:53

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