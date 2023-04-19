Kızılay´ın deprem bölgesindeki mobil kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay´ın deprem bölgesindeki mobil kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

DHA

Kızılay´ın deprem bölgesindeki mobil kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi


Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/HATAY,(DHA)TÜRK Kızılay, kan bağışının yüksek oranda düştüğü deprem bölgelerinden Hatay´da mobil araçlarla kan toplamaya başladı. Duyarlılık gösteren çok sayıda kişi, mobil araçta yoğunluk oluşturdu. Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, kan stoklarının Ramazan Bayramı´ndan sonra düzene girmesi için çalıştıklarını söyledi.
Ramazan ayı ve deprem bölgesindeki kan toplama merkezlerinin hasar alması nedeniyle Türk Kızılay´ın kan stokları bir süre önce kritik eşiğin altına düştü. Bu nedenle acil kan bekleyen hastalar zor günler yaşadı. Harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, vatandaşları kan bağışı yapmalarına teşvik etmek için bir dizi önlem aldı. Kızılay, kan alma merkezlerinin zarar gördüğü Hatay kent merkezi ve ilçelerine mobil kan toplama araçları göndermeye başladı. İlk olarak İskenderun´a giden araç daha sonra Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine giderek kan topladı. İftardan sonra araçların çevresinde yoğun kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, kan bağışı yaptı.
`HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ´
Bağış yapan kişilerden İsmail Karakaya, bir program için Yayladağı ilçesine geldiklerini ve aracı görünce bağış yapmaya karar verdiklerini anlattı. Karakaya, "Benim ilk bağışım. Herkese tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımıza bir katkımız olsun istedik. Keşke elimizden daha fazlası gelse" dedi. İlbey Ören ise depremin olduğu 6 Şubat´ta Ankara´da kan vermek istediğini ancak yoğunluk nedeniyle başarılı olamadığını belirterek, "Burada görünce bağış yapmak istedik. Bizim için de insanlık için de güzel oldu" diye konuştu.
Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış ise her Ramazan ayında bağışlarının düştüğünü ancak depremin ardından kan toplama merkezlerinin de zarar görmesiyle kan stokunun kritik seviyenin altına düştüğünü anlattı. Türkiye´de toplanan kanın yüzde 90´ından fazlasının dünya standartlarına uygun olarak Kızılay tarafından toplanıp, analiz yapıldıktan sonra depolara gönderildiğini kaydeden Özbakış, depremde en büyük hasarın Hatay´da meydana geldiğini hatırlattı.
HEDEF BAYRAMDAN SONRA
Hayatı normalleştirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Özbakış, "Orta Akdeniz Kan Bölge Müdürlüğü´ne bağlı olarak yaptığımız planlamayla Kırıkhan, Defne, Antakya ve Samandağ ilçeleri hariç diğer ilçelerde mobil kan bağış kampanyaları başlattık. Alınan kan ürünleri hastalara ulaştırılıp onlara şifa olmasının dışında hayatın normalleşmesi adına da önemli. Buralarda yoğunluk oluşturan, meydanları dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Görüyoruz ki halkımızın duyarlılığı devam ettiği sürece, kan stoklarımız tekrar o kritik seviyenin üzerine çıkacaktır. Kan bağışı tekrar bayramdan sonra düzene girer diye ümit ediyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu seviyeleri tekrar normal seviyelere getiririz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2023-04-19 11:42:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 mahallede devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 ...
İskenderun'a çadır kent kuran İzmirli gönüllüler, afetzedelere gıda tedariki de sağlıyor
YEREL HABERLER İskenderun'a çadır kent kuran İzmirli gönüllüler, ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 ...
Hatay Valiliğinden konteyner kentlere yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Hatay Valiliğinden konteyner kentlere yönelik yapılan ...
Gönüllü kadınlar, Hataylı depremzedelere bayramlık hediyeler verdi
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar, Hataylı depremzedelere bayramlık ...
Hatay'da bir kişinin bıçakla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da bir kişinin bıçakla öldürülmüş halde ...
Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu
YEREL HABERLER Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında ...
Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine ...
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı
YEREL HABERLER Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin ...
Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
İskenderun'daki yol, park ve bahçelerde depremin izleri siliniyor
YEREL HABERLER İskenderun'daki yol, park ve bahçelerde depremin ...
Ünlüler, depremzede çocuklara Antakya´da etkinlik alanı oluşturdu
YEREL HABERLER Ünlüler, depremzede çocuklara Antakya´da etkinlik ...
Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz ...
İskenderun'daki atıl durumdaki içme suyu arıtma tesisi haziranda açılacak
YEREL HABERLER İskenderun'daki atıl durumdaki içme suyu arıtma ...
Koton, bayrama özel etkinliklerle Hatay'da çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Koton, bayrama özel etkinliklerle Hatay'da çocuklarla ...
Hatay'ın yöresel lezzetleri depremzede kadınların gelir kaynağı oldu
YEREL HABERLER Hatay'ın yöresel lezzetleri depremzede kadınların ...
Mersin'de "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konser sahnelenecek
YEREL HABERLER Mersin'de "La Traviata" operasından uyarlanan rejili ...
Depremden sonra nüfusu katlanan Yayladağı'nda sahra hastanesiyle hizmet kapasitesi artacak
YEREL HABERLER Depremden sonra nüfusu katlanan Yayladağı'nda sahra ...
Deprem öncesi müzik yaptığı sokakta, bu kez enkaz önünde 'Hatıran Yeter' şarkısını söyledi
YEREL HABERLER Deprem öncesi müzik yaptığı sokakta, bu kez enkaz ...
Hatay'da tarlalar gelinciklerle kaplandı
YEREL HABERLER Hatay'da tarlalar gelinciklerle kaplandı
İTALYAN ŞEFLERDEN DEPREMZEDELERE İFTAR YEMEĞİ
YEREL HABERLER İTALYAN ŞEFLERDEN DEPREMZEDELERE İFTAR YEMEĞİ
İtalyan şeflerden depremzedelere iftar yemeği
YEREL HABERLER İtalyan şeflerden depremzedelere iftar yemeği
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 ...
İtalyan gemisinin şefleri depremzedeler için iftar hazırladı
YEREL HABERLER İtalyan gemisinin şefleri depremzedeler için iftar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.