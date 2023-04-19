Kızılay´ın deprem bölgesindeki mobil kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi



Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/HATAY,(DHA)TÜRK Kızılay, kan bağışının yüksek oranda düştüğü deprem bölgelerinden Hatay´da mobil araçlarla kan toplamaya başladı. Duyarlılık gösteren çok sayıda kişi, mobil araçta yoğunluk oluşturdu. Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, kan stoklarının Ramazan Bayramı´ndan sonra düzene girmesi için çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayı ve deprem bölgesindeki kan toplama merkezlerinin hasar alması nedeniyle Türk Kızılay´ın kan stokları bir süre önce kritik eşiğin altına düştü. Bu nedenle acil kan bekleyen hastalar zor günler yaşadı. Harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, vatandaşları kan bağışı yapmalarına teşvik etmek için bir dizi önlem aldı. Kızılay, kan alma merkezlerinin zarar gördüğü Hatay kent merkezi ve ilçelerine mobil kan toplama araçları göndermeye başladı. İlk olarak İskenderun´a giden araç daha sonra Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine giderek kan topladı. İftardan sonra araçların çevresinde yoğun kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, kan bağışı yaptı.

`HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ´

Bağış yapan kişilerden İsmail Karakaya, bir program için Yayladağı ilçesine geldiklerini ve aracı görünce bağış yapmaya karar verdiklerini anlattı. Karakaya, "Benim ilk bağışım. Herkese tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımıza bir katkımız olsun istedik. Keşke elimizden daha fazlası gelse" dedi. İlbey Ören ise depremin olduğu 6 Şubat´ta Ankara´da kan vermek istediğini ancak yoğunluk nedeniyle başarılı olamadığını belirterek, "Burada görünce bağış yapmak istedik. Bizim için de insanlık için de güzel oldu" diye konuştu.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış ise her Ramazan ayında bağışlarının düştüğünü ancak depremin ardından kan toplama merkezlerinin de zarar görmesiyle kan stokunun kritik seviyenin altına düştüğünü anlattı. Türkiye´de toplanan kanın yüzde 90´ından fazlasının dünya standartlarına uygun olarak Kızılay tarafından toplanıp, analiz yapıldıktan sonra depolara gönderildiğini kaydeden Özbakış, depremde en büyük hasarın Hatay´da meydana geldiğini hatırlattı.

HEDEF BAYRAMDAN SONRA

Hayatı normalleştirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Özbakış, "Orta Akdeniz Kan Bölge Müdürlüğü´ne bağlı olarak yaptığımız planlamayla Kırıkhan, Defne, Antakya ve Samandağ ilçeleri hariç diğer ilçelerde mobil kan bağış kampanyaları başlattık. Alınan kan ürünleri hastalara ulaştırılıp onlara şifa olmasının dışında hayatın normalleşmesi adına da önemli. Buralarda yoğunluk oluşturan, meydanları dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Görüyoruz ki halkımızın duyarlılığı devam ettiği sürece, kan stoklarımız tekrar o kritik seviyenin üzerine çıkacaktır. Kan bağışı tekrar bayramdan sonra düzene girer diye ümit ediyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu seviyeleri tekrar normal seviyelere getiririz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-04-19 11:42:20



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