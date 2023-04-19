TBMM Başkanı Şentop, Hatay´da çocuk şenliğine katıldı



Nuri PİRYusuf KANTARLI/HATAY, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, deprem bölgesi Hatay´da bir çadır kentte düzenlenen TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği'ne katıldı. Şentop, böceklerin faydalarının anlatıldığı bir stantta, akademisyenlerin `Rıfkı´ ismini verdiği bir böceği eline alarak inceledi.

TBMM, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, Narlıca-1 Çadır Kenti´nde TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği düzenlendi. Şenliğe, TBMM Başkanı Şentop, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve yetkililerin yanı sıra çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Şentop, TBMM´nin tanıtıldığı standı ziyaret ederek, sanal gerçeklik gözlüğüyle gazi meclisi gezdi. Şentop daha sonra böceklerin doğaya ve dünyaya faydalarının anlatıldığı bir stantta, akademisyenlerin `Rıfkı´ ismini verdiği bir böceği eline alarak inceledi. Deneylerin yapıldığı, oyunların oynandığı, ekoloji eğitimi verildiği ve ebru sanatının öğretildiği stantları da gezen Şentop, çocuklarla sohbet etti.

ŞENLİĞE BÜYÜK İLGİ

Şenlikte konuşan Şentop, koronavirüs döneminde 23 Nisan´da programlar yapamadıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl TBMM bahçesinde TÜBİTAK´ın desteğiyle Ankara Üniversitesi ile Çocuk ve Bilim Şenliği yaptık. `Meclis´in bahçesi, çocuk bahçesi´ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikten çocuklar çok memnun kaldı ve bunu deprem bölgesinde de düzenlemek istedik. Adıyaman ve Kahramanmaraş´ın ardından Hatay´da da şenliği gerçekleştirdik. Çocuklarımızı burada bilim adamlarımızla, Ankara Üniversitesi´nden hocalarımızla etkinliklerde bir araya getiriyoruz. Büyük bir ilgi olduğunu görüyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-04-19 23:28:48



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