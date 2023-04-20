Depremzede aile bebeklerine çadır kentteki gönüllü öğretmenin ismini verdi



Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU(Hatay),(DHA)HATAY´ın Kumlu ilçesinde depremzede aileler için kurulu çadır kentte yaşayan İslamoğlu ailesi, yeni doğan bebeklerine burada gönüllü olarak görev yapan öğretmen Sultan Özateş´in ismini verdi.

Şanlıurfa´dan, Kumlu'ya kuru soğan hasadı için giden İslamoğlu ailesi, 6 Şubat'taki depreme burada yakalandı. Oturdukları evin hasar görmesiyle çadır kente yerleşen Ramazan İslamoğlu'nun (29) ve Gazel İslamoğlu´nun (26) bir kız bebekleri dünyaya geldi. Aile, çadır kentte görev yapan gönüllü öğretmen Sultan Özateş´in, kendileriyle yakından ilgilenip, doğum öncesi ve sonrası gerekli her türlü desteği sağladığı için kızlarına onun adı olan 'Sultan'ı verdi.

'MUTLULUK DUYDUK'

Özateş´in ismini doğan bebeklerine vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden baba İslamoğlu, "Şanlıurfa´dan kuru soğan hasadında çalışmak için ailemle birlikte Kumlu´ya geldim. Depreme yerleştiğimiz evde yakalandık. Hamile eşim Gazel´in ayağı kırıldı. Şanlıurfa´ya ailesinin yanına gönderdim. Çok şükür tamamen iyileşti ve Hatay'a döndü. Ankara´dan gelen öğretmen eşim ile çok yakından ilgilendi. Bize maddi ve manevi destek sağlayan Sultan öğretmene teşekkür etmek amacıyla bebeğimize ismini verdik" dedi.

'DUYGULANDIM'

Gönüllü öğretmen Özateş ise ilk geldiği günden bu yana görev aldığı çadır kentte bulunan tüm depremzede ailelerle yakından ilgilendiğini belirterek, "İlk gün kendimi tanıtmadan çadır kentte inceleme yaptım. Daha sonra da hamile olduğunu ve doğumunun yaklaştığını belirlediğimi Gazel ile sık sık görüşerek ne yapabileceğimi düşündüm. Doğumda bebeğe ne isim verileceğini sorduğumda da benim adımı vereceklerini öğrendim. Çok mutlu oldum. Duygulandım. Kendilerine teşekkür ediyorum "diye konuştu. Daha sonra öğretmen Özateş, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt'un ve bölgede görev yapmak için gelen Isparta Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar´ın hediyesini vererek aileyi tebrik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2023-04-20 11:15:49



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